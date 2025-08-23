Al menos 12 muertos tras colapsar un puente en construcción en el noroeste de China

El accidente ocurrió a las 03:10 horas del viernes en el distrito de Jainca, perteneciente a la prefectura autónoma tibetana de Huangnan, donde el puente forma parte del tramo ferroviario Sichuan-Qinghai. Según confirmó el cuartel general de emergencias, dieciséis trabajadores se encontraban trabajando en la estructura en el momento del colapso, cuando la rotura del cable provocó el derrumbe de la nervadura de arco de acero.

Masiva operación de rescate en el río Amarillo

Las labores de rescate movilizaron a 806 personas apoyadas por 91 vehículos, 27 embarcaciones, un helicóptero y cinco robots para localizar a los desaparecidos. Seis hospitales locales habilitaron canales expresos para atender a los heridos, mientras los equipos de socorro realizaban esfuerzos continuos para encontrar a las cuatro personas que permanecen desaparecidas tras el accidente.

El Ministerio de Gestión de Emergencias envió inmediatamente un equipo especializado al lugar para coordinar las operaciones y verificar la situación de las víctimas. La cartera ministerial exigió identificar las causas del incidente "cuanto antes" e implementar medidas para "prevenir definitivamente eventos similares" en el futuro. El puente, una estructura de arco con armadura de acero sobre el río Amarillo, tenía prevista la finalización de su tramo principal para finales de este mes.