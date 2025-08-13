Mercadona tiene el aliado perfecto para los días más calurosos: sabor tropical a precio de risa

Mercadona, la cadena de supermercados valenciana, prosigue con su estrategia de innovación constante en su surtido, adaptándose a las demandas de los consumidores y anticipándose a las tendencias de cada temporada. Esta política de escucha activa del cliente se traduce periódicamente en la introducción de nuevos productos o en la mejora de los ya existentes, afianzando su posicionamiento en el mercado nacional. Su sección de alimentación y bebidas, en particular, es un foco constante de novedades.

En este contexto, la compañía ha incorporado recientemente a sus lineales una nueva propuesta para la sección de bebidas: el "Cocktail de Maracuyá". Esta bebida, enmarcada dentro de la categoría de preparados listos para consumir, se presenta como una alternativa refrescante pensada para el consumo en el hogar o en reuniones sociales, especialmente ante la llegada de las temperaturas más cálidas. Su formulación busca ofrecer una experiencia de sabor diferente y exótica.

La introducción de este tipo de productos subraya el interés de Mercadona por diversificar su oferta y cubrir nichos de mercado con propuestas atractivas y de fácil acceso. El "Cocktail de Maracuyá" se alinea con la tendencia creciente de las bebidas con bajo contenido alcohólico y formatos convenientes, facilitando su disfrute en diversos contextos sin necesidad de preparaciones complejas. La bebida, elaborada bajo la marca blanca Hacendado, busca mantener los estándares de calidad y precio a los que acostumbra la empresa.

El nuevo cóctel listo para el verano

Este nuevo producto, que ya está disponible en los establecimientos de la cadena, se comercializa en un formato de 1,5 litros, idóneo para compartir o para disponer de un volumen considerable para varias consumiciones. Se trata de una bebida aromatizada a base de vino, lo que le confiere una base alcohólica suave, y cuenta con un volumen del 6% de alcohol. Esta graduación la sitúa como una opción ligera dentro del segmento de bebidas alcohólicas, buscando un equilibrio entre el disfrute y la moderación.

Para apreciar sus cualidades organolépticas en su plenitud, se recomienda servir frío. Esta indicación no es baladí, ya que el frescor realza las notas tropicales y afrutadas del maracuyá, elemento central de su perfil aromático. La combinación del vino con el sabor a maracuyá busca proporcionar una experiencia gustativa equilibrada y agradable, ideal para un aperitivo o como acompañamiento en momentos de ocio.

La elección del maracuyá, una fruta conocida por su aroma y sabor intensos y ligeramente ácidos, sugiere una apuesta por sabores que evocan el verano y climas cálidos. Mercadona continúa así apostando por una oferta que no solo busca la funcionalidad, sino también la exploración de nuevos sabores que puedan enriquecer la cesta de la compra del consumidor español, consolidando su posición como un referente en innovación de producto dentro del sector de la distribución.