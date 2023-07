Mosquitos en Europa: la nueva preocupación sanitaria

Malaria en Estados Unidos. El país norteamericano ha registrado cinco casos de transmisión de esta enfermedad en los últimos dos meses. Desde 2003 no existen casos de contagio local de este mal. Cuatro pacientes han sido atendidos en Florida y uno en Texas lo que ha obligado a los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) a decretar una nueva alerta sanitaria.

La malaria se transmite a partir de un parásito que portan los mosquitos e infectan al ser humano tras la picadura.

En otra punta del mundo, científicos de Finlandia han anunciado el descubrimiento de ejemplares de mosquito Culex modestus por primera vez en la historia en territorio finlandés. Este insecto, más habitual en zonas tropicales o del norte de África, está presente también en el Sur de Europa, es responsable de la transmisión de la fiebre del Nilo Occidental. Este animal inédito tan al Norte ha sido hallado en el municipio costero finlandés de Pori. Se trata de todo un récord: nunca antes este insecto había anidado en una latitud tan septentrional.

Estas dos noticias coinciden con un riguroso anuncio desde el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC): “como resultado del aumento de las temperaturas, Europa se enfrenta a un aumento de la transmisión de enfermedades provocadas por mosquitos en países que hasta ahora han estado

tradicionalmente libres de esta amenaza”.

¿Es el mosquito una nueva fuente de preocupación a nivel global?

En Estados Unidos, el rebrote de la malaria ha hecho saltar las alarmas. Las autoridades sanitarias están advirtiendo a los centros médicos, sobre todo a los de los estados más sureños, de que se preparen la posible llegada de pacientes con síntomas de la enfermedad. Además, se prevé el aprovisionamiento de medicamentos antipalúdicos.

En realidad, la malaria no es una enfermedad desconocida en ese país. Cada año se diagnostican cerca de 2.000 casos. Pero todos ellos son casos importados de personas que han viajado a países donde el mal es endémico.

Desde 1992 solo se han producido 11 episodios de enfermedad transmitida dentro de las fronteras estadounidenses, el último en 2003 en Palm Beach, Florida. Para que se produzca un caso endógeno es necesario que haya una persona infectada (probablemente viajera desde un país extranjero) y que un mosquito que haya picado a ese paciente pueda transmitir el parásito a otro dentro del territorio.

La malaria se transmite por un tipo de mosquito Anopheles que no es muy común en latitudes no tropicales. Una transmisión endógena requiere presencia elevada de este tipo de insecto. Según la Organización Mundial de la Salud, el aumento de las temperaturas y el auge de los viajes intercontinentales están favoreciendo la expansión de diferentes tipos de mosquito en territorios que no son sus hábitats habituales.

El caso de Finlandia podría ser un claro ejemplo. El descubrimiento de individuos de mosquito transmisor del Virus del Nilo Occidental fue realizado por la investigadora de la Universidad de Helsinki Lorna Culverwell. La nueva especie fue localizada entre muestras de otros insectos recolectadas desde 2022 en diferentes zonas costeras finlandesas. De momento solo se ha encontrado un espécimen macho. Se sabe que los mosquitos que pican y transmiten enfermedades son las hembras. Pero según los expertos es evidente que debe haber más individuos colonizando la zona.

El Culex modestus suele ser hospedador de un flavivirus que causa una enfermedad generalmente leve (la fiebre del Nilo) que en ocasiones se agrava hasta producir complicaciones neurológicas. Este virus puede transmitirse a animales domésticos o humanos. De momento no se ha detectado ningún caso en Finlandia.

El director del ECDC ha afirmado esta semana que “el cambio climático está creando condiciones favorables para la extensión del hábitat de determinadas especies de insectos”. Entre ellas, están el Aedes albopictus (mosquito tigre), vector de contagio del dengue y el chikungunya, y el Aedes aegypti, transmisor también del virus Zika.

Jordi Figuerola, experto en enfermedades transmitidas por mosquitos e investigador de la Estación Biológica de Doñana del CSIC apunta que, es cierto que hay una “enorme circulación del virus dengue y chicungunya en algunos países del centro y del sur de América. El mejor transmisor de estos virus es Aedes aegypti. En Europa, afortunadamente este mosquito no está muy presente. Si tenemos mosquito tigre que no es tan buen transmisor de esas dos enfermedades. Aunque puede transmitirlas”.

El problema es que con el aumento de casos en América, tendremos más casos importados de la enfermedad que en años anteriores. Si, además, aumenta la colonización de mosquitos de especies exógenas, las probabilidades de que se produzca en Europa una transmisión dentro de nuestras fronteras serán mayores.