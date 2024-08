Mpox, el pariente de la viruela que dio significado a la palabra vacuna

A Edward Jenner se le conoce como el científico que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. La viruela se llevó la vida de más de 60 millones de personas solo en Europa en el siglo XVIII, y de 300 millones en pleno siglo XX.

El niño de 8 años en el que probó la primera vacuna frente a la viruela no ha pasado a la historia de la Medicina con tanta gloria, pero él fue el verdadero héroe. Se llamaba James Phillips, y se dice que era el sobrino de Jenner (o el hijo de su jardinero).

El 14 de mayo de 1796, el científico decidió inocularle (en el hombro, con una lanceta) un poco de materia que obtuvo de una persona que tenía pústulas de viruela bovina.

El pequeño desarrolló una fiebre leve que desapareció a los pocos días. Unos meses más tarde, Jenner puso en práctica la prueba definitiva para prevenir la viruela. Volvió a inocular al pequeño, pero esta vez con materia extraída de las pústulas de una persona con viruela humana, para comprobar si desarrollaba la enfermedad. Los resultados le dieron la razón y el niño no contrajo la enfermedad ni murió.

Así, Jenner formuló, de manera rudimentaria, el germen de la primera vacuna moderna. Unos años después, en 1803, el rey Carlos IV (cuya hija había muerto de viruela) financió la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, también conocida como Expedición Balmis, para llevar la vacuna a América y Asia. Dirigida por el médico español Francisco Javier Balmis, con la ayuda de su colega José Salvany y de la enfermera Isabel Zendal, la misión logró una proeza técnica: mantener la vacuna activa durante viajes transoceánicos. Fue la primera expedición sanitaria de ámbito mundial y sin ánimo de lucro, además de una iniciativa 100% española.

Los 22 ángeles

Su idea, que hoy sería considerada inhumana y no podría llevarse a cabo, fue que 22 niños que vivían en hospicios llevaran en su brazo el exudado de las pústulas de la viruela.

En aquel tiempo, la forma de mantener la vacuna activa era inocularla en personas sanas y transmitirla entre individuos, aplicándola a partir líquido de pústulas de brazo en brazo. Necesitaba personas que no hubieran padecido la viruela ni estuvieran vacunados para no alterar el proceso inmunitario. Esta hazaña se considera un hito en la historia de la Medicina, no solo por su éxito y novedad, sino porque también consiguieron asentar la vacuna en los nuevos territorios.

Con el paso de los siglos, el sistema de inoculación mejoró. También se vio que el virus del que salió la vacuna frente a la viruela (Virus ‘Vaccinia’), podía mantenerse en animales. Por lo rudimentario de la época, no se hizo trazabilidad del proceso y el virus de la viruela vacuna original se perdió y fue reemplazado por otras cepas vacunales.

No sería hasta 1948, con la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se tomara la decisión de llevar a cabo una nueva campaña mundial de vacunación para la erradicación de la viruela, algo que se consiguió de forma oficial en el año 1980.

"Se probó con distintas cepas y la que mejor funcionó fue un virus denominado MVA (Modified Vaccinia Ankara). MVA fue desarrollado mediante un proceso de cultivo y adaptación a células de pollo a partir de la cepa de Virus Vaccinia Ankara, y se utilizó clínicamente para evitar los efectos secundarios no deseados de la vacunación contra la viruela. Al adaptarse al crecimiento en células aviares, el MVA perdió la capacidad de replicarse en hospedadores mamíferos", explica Estanislao Nistal, virólogo y profesor de Microbiología de la Universidad San Pablo CEU, de Madrid.

"Es, por resumirlo, una versión perfeccionada del virus de la viruela vacuna que se usó en la Expedición Balmis", añade, y detalla que "es un vector muy útil porque es muy inmunogénico y no produce infección productiva en el cuerpo, ya que solo replica en la zona donde se inocula".

Existen solo dos lugares en el mundo donde se guarda el virus de la viruela humana erradicada: el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta y el Centro Nacional de Investigación de Virología y Biotecnología, en Koltsovo (Rusia).

Y esa misma vacuna, la MVA, es la que se está usando actualmente frente a otros poxvirus (como el monkeypox). Al erradicarse la viruela, la producción de vacunas de MVA dejó de tener interés y solamente la farmaceútica Babarian Nordic continúa hoy en día con su capacidad de producción a gran escala.

Nada nuevo bajo el sol

Conocer algunos de los fundamentos de la epidemiología es la clave para poner en su lugar la situación actual de emergencia sanitaria. "Antes de hablar de estrategias de contención geográfica, vacunación masiva, patrones de transmisión, etc.. hay que mirarse los fundamentos porque todo el marco teórico pivota sobre la viruela, el sarampión, la peste y el cólera", explica Adrián H. Aguinagalde, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y director del Observatorio de la Salud Pública de Cantabria, en un interesante hilo en la red social X.

"Con poxvirus se lleva siglos en contacto, no es algo nuevo como lo fue el SARS-CoV-2. Uno de los problemas es que mucha gente ha aprendido de virología e inmunología con la covid, y utilizan los mismo parámetros para otros virus», detalla a este periódico Rafael Toledo, catedrático de Parasitología en la Universidad de Valencia.

"La primera hipótesis que hay que desterrar es que pueda existir transmisión aérea (por aserosoles) del Mpox", señala, en referencia a algunas voces que se han alzado en la comunidad científica que explican con este argumento los elevados contagios entre niños en las zonas afectadas de África.

"Mas allá de connotaciones de inmunología o sociodemográficas, también la pediculosis (piojos) es más prevalents en niños, sin que ello implique una transmisión por aerosoles. Es más sencillo pensar que los juegos y hábitos gregarios de los niños justifican esas diferencias en enfermedades de transmisión directa", explica.

Nada hace pensar que, con las actuales estrategias de contención, el rebrote de Mpox pueda resultar una amenaza para Occidente.