A partir de ese momento, Ochoa siguió siendo muy activa en las redes sociales pero en las imágenes que compartía ya no aparecían grandes lujos, ni hombres armados. Pero no dejó su vida loca y desenfrenada, lo que terminó siendo su perdición.

Ella siempre lo negó y trató de mantener su imagen inmaculada de madre de tres hijos. De hecho, organizó una rueda de prensa en 2014 en la que estuvo acompañada de sus hijos y en la que lamentó que se le relacionara con el crimen organizado. Sobre las imágenes publicadas en los medios de comunicación, en las que se hablaba de ella como la nueva responsable del cartel, indicó que eran falsas y que la mujer de las imágenes no era ella, sino una personas muy parecida físicamente. Sin embargo, sus redes sociales decían todo lo contrario. Le gustaban los gustos caros y presumía de su dinero de armas de fuego y de sus atributos físicos. Fueron precisamente sus curvas las que le valieron el sobrenombre de " Kim Kardashian narco"

El pasado viernes fue encontrada sin vida después de haber pasado la noche en una discoteca, en la que no faltaron drogas y alcohol. A pesar de que el forense explicó la que la muerte fue causada por la mezcla de estas sustancias con un fármaco, son muchos los rumores que apuntan a que podría tratarse de un asesinato por asfixia. En la discoteca estuvo acompañada por un hombre, con el que disfrutó bailando y que la acompañó a su casa. Según declaró su acompañante quiso despertarla a la mañana siguiente, Claudia no respondía, estaba muerta. La Fiscalía de Sinaloa señaló que no fue asesinada, como se presumía al momento del hallazgo.