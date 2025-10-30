Muere tras ser aplastado por un urinario y su mujer reclama más de 200.000 euros: la justicia rechaza la demanda

El trágico fallecimiento de Kevin Holding, un técnico de mantenimiento de 60 años, ha derivado en una batalla legal entre su pareja y la empresa Hi-Tech Washrooms Solutions, responsable del urinario retráctil que lo aplastó mientras trabajaba en Shaftesbury Avenue, Londres, en febrero de 2023.

Holding se encontraba debajo del urinario telescópico, uno de los dispositivos que emergen del suelo en horario nocturno, cuando el sistema hidráulico colapsó.

Su pareja, Katrina Woods, reclama una indemnización de más de 200.000 euros, alegando que el accidente se debió a un fallo catastrófico por corrosión en una pieza del mecanismo, y que la empresa no proporcionó la formación ni el mantenimiento adecuados.

Sin embargo, la defensa de Hi-Tech Washrooms Solutions sostiene que Holding era un operador experimentado y que contribuyó a su propia muerte al no tomar las precauciones necesarias. Según la abogada Anna Symington, el técnico intentó reemplazar la bomba de agua sin bajar el urinario ni pedir ayuda, lo que violó los protocolos de seguridad.

La justicia británica ha rechazado la demanda de Woods, respaldando la versión de la empresa y concluyendo que el trabajador actuó de forma negligente. El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad de los urinarios retráctiles en Londres y la responsabilidad de las empresas en su mantenimiento.