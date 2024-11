"Vi la muerte" afirma el anciano que mató a un ladrón en su finca de Mallorca

El anciano que mató de un disparo a un ladrón en su casa de Mallorca: "Yo vi la muerte". "Vino corriendo hacia mí a tope con la pata de cabra. No sé a quién disparé y a quién le dí. Yo creía que me iba a matar. Lo que hice fue defenderme. ¿Qué tendría que haber hecho? Yo vi la muerte", ha explicado Pau Rigo, el anciano que mató con su escopeta a uno de los ladrones que entraron en su finca rústica de Porreres (Mallorca) en febrero de 2018.

Así de contundente se ha mostrado el anciano de 84 años este viernes ante el tribunal del jurado, con un juicio que ahora se repite en la Audiencia de Palma por errores en el veredicto del primer juicio, celebrado en septiembre del pasado año.

Rigo, para quien la Fiscalía pide cuatro años de prisión por un delito de homicidio, ha asegurado durante el interrogatorio que los dos asaltantes, los hermanos Escobar, fueron violentos y que uno de ellos, Mauricio, le atacó cuando se disponía a salir con el dinero de la caja fuerte y que, con el fin de defenderse, disparó.

Unos metros atrás estaba su hermano, Fredy, que vio al anciano apuntándoles con el arma, una situación que les pilló por sorpresa. "Os mato", dijo el hombre, según la versión de este asaltante.

Tras el disparo, Fredy se abalanzó contra el dueño de la casa y se inició un forcejeo. Cuando consiguió hacerse con la escopeta, cargó con su hermano, herido en el abdomen, y abandonó el lugar.

Rigo, que sufrió otro violento robo dos meses antes en su casa, ha hecho hincapié en que los ladrones le golpearon y que temía por su vida y por la de su mujer, motivo por el cual cogió la escopeta como arma disuasoria y finalmente disparó contra uno de ellos. "Nunca pensé que me atacarían", ha remarcado.

"Recibí tantos golpes que no sé qué pasó. Me rompieron la columna vertebral, que me la tuvieron que operar y también sufrí lesiones en la mano, en el hombro, la nariz...", ha rememorado.

Preguntado sobre por qué no disparó a Fredy Escobar, el ladrón que sobrevivió, ha afirmado que no tuvo tiempo porque se abalanzó sobre él. "Sigo nervioso por las amenazas. No vivo la vida, he perdido toda mi vida anterior. Lo he pasado mal", ha contado.

"No es un asesino"

"No le doy la culpa a este hombre, no le tengo rencor, no es un asesino, pero la persona que más quería en el mundo era mi hermano", ha afirmado Fredy sobre la muerte de su hermano Mauricio durante el robo en la casa de Rigo.

Este acusado de asaltar la finca rústica del anciano, que se enfrenta a una petición de seis años de cárcel, ha afirmado que antes de escuchar el disparo que acabó con la vida de su hermano "en ningún momento" agredió al anciano.

"No vengo a decir que -Pau Rigo- sea un asesino, sólo vengo a contar lo que pasó. No fui a su casa a golpearlo o a hacerle daño. Yo solo quería irme", ha dicho durante el juicio.

Otros dos acusados

En el banquillo también se sientan José Antonio Sánchez y Marcos Rotger, los otros acusados por participar en los hechos, que esperaron fuera en un coche a que los hermanos asaltaran la casa. Se enfrentan a peticiones de cinco años de prisión y permanecen encarcelados por robar en casa de Rigo en diciembre de 2017.

Estos dos acusados han reconocido su participación en la organización del robo, si bien han descartado haber ofrecido una pistola, cuchillos y bridas a los hermanos Escobar, una versión que Fredy ha rechazado en su intervención.

La acusación que representa a la familia del ladrón fallecido pedía inicialmente 15 años de cárcel para el anciano, autor del disparo mortal, si bien rebajó su petición a 10 años en el primer juicio.