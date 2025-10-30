Una mujer en Tailandia se reencuentra con su gata perdida tras pedir ayuda a los gatos callejeros

Una mujer en Tailandia protagoniza una de las historias más tiernas y sorprendentes que circulan en redes sociales. Tras perder a su gata, llamada Lamut, decidió recurrir a una creencia popularizada en redes: pedir ayuda a los gatos callejeros del vecindario. Lo que parecía una superstición terminó convirtiéndose en una historia viral con final feliz.

Según muestra el vídeo compartido por el medio tailandés MustShareNews, la mujer, visiblemente preocupada, se graba mientras explica que su gata ha desaparecido. “Hey, she’s gone missing” (“Ha desaparecido”), dice al inicio del clip, mientras recorre las calles de noche con la linterna del móvil encendida.

Siguiendo una tradición muy extendida, la joven decidió hablar directamente con los felinos que encontraba por el camino, enseñándoles una foto de Lamut y contándoles su dirección para que la ayudaran a regresar a casa. La creencia sostiene que los gatos, considerados seres espiritualmente sensibles, pueden guiar a los humanos (o incluso entre ellos) hacia animales perdidos.

El resultado fue inesperado: Lamut regresó al día siguiente, sana y salva. La mujer no podía creerlo y atribuyó el reencuentro a la misteriosa “ayuda” de los gatos callejeros. Como muestra de gratitud, regresó al lugar donde había pedido ayuda y les llevó comida a los felinos que, según ella, habían sido sus “mensajeros”.

Las reacciones en TikTok combinan ternura y asombro: algunos hablan de “pura suerte”, mientras otros ven en la historia una prueba del vínculo invisible que une a las personas con sus animales. “Los gatos sienten cosas que nosotros no vemos”, escribe una usuaria. “Será superstición, pero esta historia me ha emocionado”, apunta otro comentario.