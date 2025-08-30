Murió a los 34… pero lo que dejó escondido hizo llorar a sus padres 15 años después

En uno de los momentos más conmovedores del programa británico The Repair Shop, John y Margaret Ivin vivieron una experiencia que traspasó la pantalla. Durante la renovación de su cocina en 2024, descubrieron un mensaje oculto de su hijo Chris, fallecido 15 años antes a los 34 años por un raro tipo de cáncer testicular.

La nota, escrita por Chris en 1989 cuando tenía apenas 14 años, apareció detrás de un armario: “Este es el papel pintado original. Viernes 16:15, 8 de diciembre de 1989. Por favor, dejen este papel pintado. Chris.” Un gesto infantil que, décadas después, se convirtió en un puente emocional entre el pasado y el presente.

El mensaje fue llevado al taller de The Repair Shop, donde el restaurador Rob Fraser asumió el reto de conservarlo. Con delicadeza y precisión, logró preservar incluso los fragmentos más desgastados del papel, devolviendo a los Ivin una pieza tangible de su hijo. “El trabajo de Rob fue brillante”, dijo Margaret, visiblemente emocionada. “Esto es mejor de lo que jamás podría haber imaginado.”

Chris, además de ser un apasionado operador de cámara que trabajó con artistas como AC/DC y Tina Turner, dejó un blog titulado Kicking Cancer In the Nuts, donde documentó su lucha con valentía y humor. Su legado sigue vivo en cada palabra, cada imagen y, ahora, en cada rincón de su antigua casa.

Margaret recordó que Chris solía dejar pequeños mensajes por toda la casa, como si supiera que algún día serían redescubiertos. “Cuando pierdes a un hijo, nunca te recuperas del todo, simplemente aprendes a seguir adelante”, confesó.