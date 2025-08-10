Navarra activa la alerta 2 por incendio forestal en Carcastillo y solicita refuerzos al Ministerio de Interior

El Gobierno de Navarra elevó este domingo a nivel 2 el Plan INFONA tras el incendio forestal iniciado el sábado por la tarde en Carcastillo, lo que permite solicitar refuerzos nacionales. Aunque no existe riesgo inmediato para la población, los bomberos trabajan contrarreloj conteniendo las llamas en una zona de alto valor ecológico, con apoyo de dos helicópteros y maquinaria pesada para crear cortafuegos.

Operativo de emergencia desplegado

El dispositivo cuenta con efectivos de Tafalla, Sangüesa, Tudela, Peralta, Cordovilla y Estella, además de técnicos ambientales y agentes de la Policía Foral. La rápida intervención ha sido clave para evitar que el fuego afecte áreas pobladas, aunque las condiciones de riesgo extremo en la zona mantienen en alerta a los servicios de emergencia.

Las autoridades han habilitado el número 646 594 948 para consultas ciudadanas sobre restricciones de uso del fuego, mientras monitorizan constantemente la evolución del incendio.