«Navarro-Valls no fue un portavoz, es el portavoz»

«No fue un portavoz, es el portavoz». Así definió ayer por la tarde el subdirector editorial de los Medios Vaticanos, Alessandro Gisotti, al que fuera director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Joaquín Navarro-Valls. Gisotti participó en Madrid en la presentación de la obra «Mis años con Juan Pablo II. Notas personales» (Espasa), que recoge anotaciones vitales del que fuera el portavoz del Papa polaco.

Para Gisotti, el principal legado del periodista y médico español radica en defender que «la comunicación es fundamental en el mundo de hoy, y es válido también para la Iglesia». Con esta premisa, el comunicador italiano desgranó las más de 600 páginas repletas de notas personales que «nos permiten acercarnos a Juan Pablo II, al que el autor ve como un padre». En paralelo, el periodista apunta que contienen «un valor historiográfico porque ofrecen una mirada entre bastidores a los acontecimientos del siglo XX, que marcaron el largo pontificado del Papa peregrino».

Junto a Gisotti, intervinieron en la puesta de largo de la obra Rafael Navarro-Valls, Íñigo Méndez de Vigo, Jesús Trillo-Figueroa y Diego Contreras. El acto, celebrado en el aula magna de la Universidad San Pablo CEU, estuvo coordinado por Fernando Lostao, director de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. En el patio de butacas se encontraban, entre otros, el nuncio Bernardito Auza, el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela; y el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfonso Bullón de Mendoza.

Rafael Navarro-Valls, autor del epílogo, definió a su hermano como «una persona de mucha inteligencia, pero también de mucho corazón». A partir de ahí, destacó que sus anotaciones conforman «un libro sobre Juan Pablo II, no de Joaquín, que se queda escondido detrás de las experiencias y anécdotas vividas con el Papa». Para el también vicepresidente de la Real Academia de la Jurisprudencia y la Legislación, la obra aborda los tres frentes del pontificado de Wojtyla: «La batalla en el primer mundo contra el proceso de secularización, la protección de los derechos humanos colaborando con el crac comunista y la lucha del increíble marasmo de la pobreza en el tercer mundo».

«Quien busque un solo chisme, que no compre este libro, aunque ahora los chismes estén de moda», expuso Íñigo Méndez de Vigo, letrado de las Cortes Generales y ex ministro de Educación. El que fuera portavoz del Gobierno en la era Rajoy señaló que en el texto se vislumbra que «hay un respeto absoluto a Juan Pablo II, además de una comunión de ideas». Por su parte, Jesús Trillo-Figueroa, abogado del Estado y miembro del Consejo de Honor del Instituto Karol Wojtyla-Juan Pablo II, el libro «expresa de maravilla el pensamiento de un Papa que no era nada fácil de traducir».

En su turno de palabra, el editor del libro, Diego Contreras, desveló que la obra es fruto de unas notas manuscritas de Navarro-Valls, pero aclaró que «no es un diario». Sin embargo, explicó que sí era consciente de que estos escritos tenían que darse a conocer. Hasta tal punto que, tal y como explicó Contreras, «contribuyó a transcribir a soporte informático, pero nos dio a entender que no quería que se publicase cuando él estuviera vivo». «Evitó retocar esas notas, como mucho incluyó algunas notas», expuso el editor, que remató que «dejamos reposar el libro hasta que en noviembre de 2022 Rafael sintió que habíamos respetado el plazo marcado por el autor».