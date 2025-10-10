La Navidad ya ha llegado a Aldi: esta es su nueva gama de productos

La compra de la semana puede convertirse, de repente, en el pasaporte a un viaje de ensueño. Esta es la premisa con la que la cadena de supermercados Aldi ha lanzado una ingeniosa campaña en sus establecimientos de toda España. Bajo el nombre de «La maravillosa S Dorada», la iniciativa transforma los lineales en el escenario de una peculiar búsqueda del tesoro donde se esconden diez tarjetas doradas entre sus productos.

De hecho, el botín para el afortunado que dé con el billete principal no es otro que un viaje a Laponia para dos personas con todos los gastos cubiertos. La tarjeta que da acceso a esta experiencia única en el Círculo Polar Ártico se encuentra oculta en uno de los más de 150 artículos que componen su gama de productos gourmet de marca propia, bautizada como «Special».

Además, la compañía no ha limitado la suerte a un único ganador. Junto al gran premio, la campaña ha repartido nueve tarjetas premiadas adicionales por sus estanterías. Quienes las encuentren serán obsequiados con un completo lote de productos gourmet valorado en aproximadamente 1.400 euros, un consuelo más que considerable.

El impulso a la marca propia como telón de fondo

En el fondo, esta iniciativa comercial va mucho más allá de un simple sorteo. La campaña está diseñada para reforzar una de las grandes fortalezas de la cadena alemana: sus marcas propias. Las cifras avalan esta apuesta, ya que nueve de cada diez cestas de la compra en sus supermercados contienen, como mínimo, un artículo de marca Aldi, un dato que demuestra la gran acogida de su modelo entre los consumidores españoles.

Por otro lado, la línea «Special», protagonista de la acción, no solo destaca por sus precios competitivos. La marca subraya su compromiso con la producción responsable, empleando ingredientes con certificados de sostenibilidad y envases reciclables, además de colaborar con proveedores locales. Los clientes que quieran participar en esta particular búsqueda del tesoro podrán hacerlo en sus compras, ya que la promoción estará activa hasta el 11 de diciembre.