La OCU dicta sentencia: estos son los cuatro únicos snacks de supermercado que son saludables

Patatas fritas, cortezas, palomitas, nachos... los aperitivos salados son una auténtica tentación para todos. Sin embargo, muy pocos son recomendables desde el punto de vista nutricional. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado a cabo un estudio sobre etiquetado nutricional e ingredientes de 331 aperitivos de supermercado (patatas lisas, patatas onduladas, patatas paja, chips y nachos, con y sin sabores).

Aunque la principal conclusión del análisis de la OCU es que, más de la mitad son una mala o muy mala elección desde el punto de vista nutricional por su elevado contenido en grasas y sal además de su gran aporte calórico, sí hay productos que obtienen una buena valoración y pueden ser una buena elección para el consumo ocasional.

Del análisis llevado a cabo por OCU se desprende que más de la mitad de las calorías (52%) proceden de las grasas. Los productos menos calóricos son dos chips vegetales elaborados con harina de garbanzo y fécula de patata, que aportan menos de 410 kcal/100 g. Y el que más engorda, unas patatas paja con 597 kcal/100 g. Esto supone que una pequeña ración suponga más del 10% del aporte calórico diario que necesita un adulto.

Las grasas empleadas en la elaboración de estos productos son aceites vegetales tipo oliva, girasol, nabina (colza) o maíz y aunque se puede considerar que, de forma general, la calidad de las grasas empleadas es buena, se trata de productos con un alto contenido graso. De media, contienen un 30%, pero en algunos se eleva al 44%, es decir, más de 4 partes de su peso es grasa. Además, tienen mucha sal. El contenido medio de sal es de 1,2%, y en algunas patatas lisas y onduladas llega al 4%. El 50% de los productos analizados ha obtenido una puntuación inferior a 40 en la Escala Saludable, lo que se traduce en una mala o muy mala elección de compra.

Mucho de estos productos, patatas, nachos y chips, utilizan aditivos para dar sabor y color, y en algunos productos se emplean gomas para dar consistencia (en los chips elaborados a partir de una masa de fécula de patata o de otro almidón). Aunque se trata ingredientes autorizados desde OCU, recomiendan intentar reducir al máximo su consumo. Hay productos, como los chips de sabores, que tienen hasta 11 aditivos distintos.

El análisis de OCU demuestra que sí hay productos que no utilizan aditivos. De los productos analizados, 151 utilizaban aromas. Sin embargo, no todas las sustancias son iguales. De forma reciente, la Comisión Europea ha decidido no renovar la autorización para el uso alimentario de una serie de aromas de humo que se asocian con problemas de genotoxicidad. La OCU ha encontrado aromas de humo en la lista de ingredientes de 16 patatas fritas, lisas, onduladas y chips con sabores. Hasta que estos aromas sean retirados del mercado, la organización de consumidores recomienda evitar en la medida de lo posible aquellos productos que los contengan y recuerda que también hay productos con sabor, jamón o barbacoa sin aromas de humo.

4 snacks saludables

De entre los 331 productos analizados por OCU destacan por su elevada puntuación en la escala saludable:

- Nachos de trigo sarraceno de la marca Sol Natural ecológico. Con una puntuación de 87, es una muy buena elección y es el producto con la mejor composición: 8,1% de grasas, 0,4% de sal y Nutriscore A; sin aditivos ni ingredientes ultraprocesados.

- Patatas fritas sin sal añadida de la marca Veritas ecológico: Obtienen una puntuación de 71. Este aperitivo es una buena elección con 33% de grasas, 0,02% de sal y Nutriscore C; sin aditivos ni ingredientes ultraprocesados.

- Nachos de legumbres de la marca Sol Natural ecológico: La OCU otorga a este producto una puntuación de 67. Es una buena elección con 11% de grasas, 0,92% de sal y Nutriscore B; sin aditivos y 2 ingredientes ultraprocesados (proteína de guisante y aroma natural de oliva).

- Frititas de la marca Hispalana: Con una puntuación de 67, es una buena elección con 34,71% de grasas, 0,19% de sal y Nutriscore C; sin aditivos y 2 ingredientes ultraprocesados (proteína de guisante y aroma natural de oliva).