Una ola de calor muy extendida y con noches tórridas

Como estaba previsto, el miércoles la ola de calor por la que atraviesa nuestro país, la tercera del verano y la más extrema por el momento, dejó cifras históricas en lo que a altas temperaturas se refiere.

Así, la máxima más alta de España se registró en la localidad de La Roda de Andalucía (Sevilla) con 44,6ºC, aunque el récord absoluto se lo llevó Soria, donde el mercurio llegó por primera vez en los 80 años de registros a los 38,7ºC, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, en buena parte del interior de las comunidades cantábricas se alcanzaron los 40ºC, como también en el norte y el este de Castilla y León, Comunidad de Madrid, Guadalajara y Cuenca. Además, Toledo alcanzó los 41ºC; Ciudad Real y Albacete rondaron los 42ºC y hasta los 44,3ºC subió el mercurio en Granada aeropuerto.

En lo que respecta a las temperaturas nocturnas, la madrugada de este jueves fue asimismo muy cálida, y en algunas localidades de Canarias los termómetros no bajaron de los 30ºC, como en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), mientras que en algunas otras localidades del este y sur de la Península a las 8:00 horas no habían bajado de 27ºC, al tiempo que en 75 estaciones de la red de Aemet se registraron noches tórridas, al no bajar el calor nocturno de 25ºC.

Hoy, la ola de calor ha batido récords históricos en la Comunidad Valenciana, con valores generalizados cercanos a los 40 grados en las tres provincias y con puntos, incluso, por encima de los 45, como en el aeropuerto de Valencia, en Manises. Además, la ciudad «pulverizó» su máximo y alcanzó los 44,7ºC a las 16:00 horas.

La responsable del área de meteorología de eltiempo.es, Mar Gómez, destaca a LA RAZÓN que uno de los aspectos más llamativos del episodio actual es «la gran cobertura que ha tenido» la ola de calor, ya que «ha afectado a la mayor parte de España, incluso zonas del norte han estado a 40ºC, lo que no es para nada habitual». Otra nota significativa es que «las mínimas también han sido muy destacadas, con noches tórridas en amplias zonas».

La meteoróloga indica asimismo que esta tercera ola de calor puede enmarcarse en la tendencia que se observa en los últimos años: «Las olas de calor cada vez son más intensas, largas y severas, y este hecho está totalmente asociado al cambio climático global, que está haciendo que fenómenos extremos como este se intensifiquen».

Ante esta situación, el riesgo de incendios continúa siendo muy alto o extremo en buena parte de España, y hay que prestar especial atención a Canarias, donde el viernes empieza una ola de calor que durará al menos hasta el domingo. Las temperaturas alcanzarán los 37 a 39 grados en muchos puntos, e incluso superarán los 40 en el sur de Gran Canaria, donde las mínimas serán extremadamente altas.

Por otra parte, las altas temperaturas ya están dejando sentir sus efectos sobre la salud de la población. De esta forma, los ingresos de pacientes en el Servicio de Urgencias del Hospital del Mar de Barcelona han aumentado «significativamente», según declaró a la agencia Efe la jefa del Servicio de Urgencias del Hospital del Mar, Isabel Cirera. No obstante, esta profesional explicó que, ya desde hace años, siempre aumenta el número de pacientes que acuden a urgencias cuando se produce un pico de calor como el actual.

El principal perfil de paciente que ingresa son personas mayores, con un estado de salud frágil, con patologías de base, como enfermedades pulmonares crónicas o insuficiencia cardíaca, a las que las altas temperaturas les provocan descompensaciones.

Sin embargo, según Cirera, también hay jóvenes que sufren las consecuencias de la canícula: «Hoy tenemos algún paciente que ha estado en la playa tomando el sol más de la cuenta y han venido con el golpe de calor clásico: fiebre, malestar y disminución del nivel de consciencia». Y también hay quienes "se ven afectados por un golpe de calor por practicar deporte en los momentos de más calor, agregó.

Por su parte, la consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha decretado el nivel rojo (alto) por altas temperaturas en la mayor parte de los municipios de la región.

En esta línea, la ONG Educo ha alertado de la desprotección de los colectivos más vulnerables, como los niños, las personas de mayor edad o con necesidades especiales, en un momento en el que se han alcanzado o superado los 40 grados en distintos puntos del territorio.

En el caso de los menores de edad, la ONG denuncia que muchos sufren altas temperaturas sin opción de poder ir a sitios más frescos o mejor acondicionados. Al respecto, la directora general de Educo, Pilar Orenes, afirmó que 2,8 millones de niños no puedan salir de vacaciones y disfrutar de la playa o la montaña para combatir así el calor extremo.

«En muchas ocasiones su única opción es quedarse encerrados en una vivienda mientras sus padres y madres trabajan. Un hogar que no siempre tiene las condiciones adecuadas», lamentó. Orenes destacó que la situación es «especialmente preocupante» este verano, ante el aumento de niños sin periodos vacacionales –dos puntos por encima del año anterior–, al mismo tiempo que de las temperaturas.