La joya del norte de España que "es única" y deja impresionado al Financial Times

Con el turismo como principal motor, España es un territorio donde los turistas quedan fascinados ante sus paisajes, historia, belleza o gastronomía. No solo a nivel nacional, sino también los internacionales, pues ciertas publicaciones extranjeras como The Telegraph o Harvard ponen el foco en nuestras regiones o ciudades. La última, el Financial Times, que alaba el norte de nuestro país y en especial, "su joya" que considera como una de las mejores playas.

España cuenta con lugares como Madrid o Barcelona, así como Sevilla y Valencia, que son algunas de las ciudades más visitadas en el mundo. De hecho, nuestro país es el segundo más visitado del mundo, solo por detrás de Francia pero por delante de otros territorios impresionantes como Estados Unidos, China o Italia. No es de extrañar que los turistas prefieran visitar la Sagrada Familia barcelonesa o la Gran Vía madrileña antes que ciudades extranjeras como Florencia, Pekín o Los Ángeles.

Esta es "la joya del norte de España", según Financial Times

Pero el Financial Times hace hincapié en el norte de España, destacando la esencia que despierta cada rincón de las provincias norteñas. "Las regiones de Galicia, Asturias y Cantabria, que durante mucho tiempo se consideraban demasiado lluviosas, registraron un fuerte aumento de turistas en agosto", explica el diario, en un artículo sobre "las mejores playas de España", bajo una foto de una concurrida playa de San Lorenzo, en Gijón, que considera como una de las "joyas del norte de España" al elegirla para ilustrar el artículo.

El periódico destaca el incremento del 47% de los turistas internacionales en el mes de agosto a las regiones del norte, aunque reconoce que el número de visitantes "siguió siendo mayor en el sur".

El diario británico destaca además los "precios asequibles" de Asturias y Galicia, tanto en el alojamiento como en la oferta gastronómica en comparación con Cantabria o País Vasco, también en el norte.

"El clima es hoy en día más templado, más cálido y el agua del mar también está más caliente", añaden, aunque advierten del peligro del cambio climático. Asimismo, plantea que si el aumento de las temperaturas obliga al sur a remodelar su modelo turístico, "las consecuencias para España serán profunda", pero da como alternativa el norte para tener "una tregua de las temperaturas sofocantes".

No es la primera vez que un medio extranjero habla de Asturias como un "rincón maravilloso". The Telegraph también hizo lo propio sobre la región, considerando que Asturias es "única en el mundo" porque "hay playas, montañas, ciudades fascinantes y hace menos calor en verano que en el sur y este del país".