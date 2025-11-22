Acceso

El Papa pide "tomar posición" frente a las injusticias y las desigualdades

Audiencia jubilar en la plaza de San Pedro

FOTODELDÍA VATICANO (Ciudad del Vaticano), 21/11/2025.- Fotografía distribuida por los medios del Vaticano muestra al Papa León XVI durante su "visita digital" a los Estados Unidos a través de un enlace de video con los jóvenes de la Conferencia Nacional de la Juventud Católica (NCYC), que se está celebrando actualmente en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, EE. UU., en la Ciudad del Vaticano, el 21 de noviembre de 2025. EFE/EPA/VATICAN MEDIA SOLO USO EDITORIAL/PROHIBIDA LA VENTA
El Papa León XVI durante su 'visita digital' a los Estados UnidosVATICAN MEDIA HANDOUTAgencia EFE
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

El Papa León XIV instó este sábado a "tomar posición" frente a "las injusticias y las desigualdades", allí donde "la dignidad humana es pisoteada" y "a los frágiles se les quita la palabra", durante una audiencia jubilar en la plaza de San Pedro.

"Ante las injusticias, las desigualdades, donde se pisotea la dignidad humana, donde se silencia a los frágiles: tomar posición", afirmó León XIV, y añadió que hay que "mostrar con hechos que las cosas no deben continuar como antes".

Durante su discurso, el pontífice estadounidense, también con nacionalidad peruana, recordó la figura de la periodista estadounidense Dorothy Day, a quien definió como un ejemplo de "operadora de paz".

Day, explicó el Papa, comprendió que "el modelo de desarrollo de su país no generaba las mismas oportunidades"; que "el sueño para muchos era una pesadilla"; y que, como cristiana, "debía involucrarse con los trabajadores, con los migrantes, con los descartados por una economía que mata".

"Escribía como periodista, es decir, pensaba y hacía pensar. Escribir es importante. Y también leer, hoy más que nunca", añadió.

Y concluyó: "Así son los operadores de paz: toman posición, cargan con las consecuencias, pero siguen adelante".

Antes de la audiencia con motivo del Jubileo de los Coros y las Corales, que este fin de semana reunirá en Roma a más de 35.000 peregrinos de 117 países, León XIV recorrió la plaza abarrotada en papamóvil para saludar a los fieles.

