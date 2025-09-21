“Parece un hospital”: se van de casa rural y lo que se encuentran al llegar los deja sin palabras

Un método insólito de control energético ha generado revuelo en redes sociales tras la publicación de un usuario que relató su experiencia en una casa rural española. Al llegar al alojamiento, se encontró con un dispositivo que funciona como contador eléctrico prepago, obligando a los huéspedes a introducir monedas de uno o dos euros para mantener el suministro de electricidad.

El sistema incluye una precarga inicial de crédito, que se consume según el uso energético. Una vez agotado, el suministro se interrumpe, salvo el circuito de iluminación básica. Los propietarios establecen lo que consideran un consumo “razonable” y advierten que cualquier avería provocada por mal uso será facturada al cliente.

“Nos quedamos helados. Nunca habíamos visto algo así en un alojamiento turístico”, comentó el huésped que compartió la experiencia en redes. Su publicación, acompañada de una foto del dispositivo, se viralizó rápidamente y generó cientos de reacciones.

La reacción en redes fue inmediata. El tuit que documentaba el hallazgo provocó asombro, rechazo y curiosidad, generando un intenso debate sobre los límites del consumo energético en alojamientos turísticos. Algunos usuarios lo calificaron como una medida extrema, mientras otros lo vieron como una forma creativa de fomentar la conciencia energética.

“Entiendo que quieran controlar el gasto, pero esto parece más una instalación hospitalaria que una casa rural”