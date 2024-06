Plantas que debes tener en tu casa para mantener alejadas a las moscas este verano

Las moscas son más visibles en verano debido a varias razones relacionadas con su biología y su ciclo de vida. Primero, las moscas son insectos ectotérmicos, lo que significa que su temperatura corporal es regulada por su entorno externo. Por lo tanto, cuando las temperaturas aumentan durante los meses de verano, también lo hace su actividad.

Además, las moscas pasan por una fase de letargo durante los meses más fríos del año. Emergen de este letargo en primavera y verano para comenzar su etapa de vida adulta. Durante estos meses cálidos, las moscas están en el cénit de su ciclo reproductivo. Lo que significa que, durante estos meses, las moscas son adultos jóvenes altamente activas, hambrientas, y están en busca permanente de pareja.

Las moscas se sienten atraídas por la luz artificial y los alimentos en descomposición, lo que las lleva a entrar a menudo en nuestras casas. En verano, es más común que tengamos las ventanas abiertas para permitir la circulación de aire fresco, lo que facilita a las moscas el acceso. Esto puede ser un problema, sobre todo si les cerramos las ventanas una vez estén dentro, porque les resulta difícil volver a salir.

Dentro de los hogares, las moscas se sienten atraídas por la materia orgánica húmeda y en descomposición, como alimentos en mal estado, basura, y heces de mascotas. Aquí es donde ponen sus huevos, un proceso que es acelerado por el calor del verano. En este punto, hay que tener en cuenta que las moscas domésticas adultas pueden poner alrededor de 150 huevos a la vez, hasta 5 o 6 veces a lo largo de su vida. Esto significa que si no se toman medidas para controlarlas, las moscas pueden seguir creciendo en número. Antes de que nos demos cuenta, nuestro hogar puede estar lleno de estos molestos insectos.

Plantas que repelerán a las moscas

Afortunadamente, existen diversas plantas que pueden resultar eficaces para repeler a las moscas, funcionando como un revulsivo natural contra estos molestos insectos. Estas plantas contienen ciertas sustancias químicas en sus hojas, flores o raíces que las moscas encuentran desagradables. Por lo tanto, si plantamos o colocamos estas plantas en áreas donde las moscas suelen ser un problema, como cerca de las ventanas o puertas, podríamos disuadir a las moscas de entrar a nuestros hogares:

Primero en nuestra lista está el Romero, una planta no solo apreciada en la gastronomía por su fragancia intensa, sino que, además, actúa como un repelente natural de moscas. Imagínese tener una planta de romero en la cocina, que no solo aporte sabor a sus platos, sino que también mantenga a raya a los insectos no deseados.

En segundo lugar, tenemos la Menta, una planta perenne con un olor que resulta desagradable para las moscas y otros insectos. Además, los aceites esenciales extraídos de la menta pueden mezclarse con vinagre para crear un eficaz repelente de insectos casero.

La Lavanda es otra planta multifacética en nuestra lista. No sólo embriaga con su aroma agradable, sino que también es eficaz para repeler moscas, escarabajos e incluso pulgas gracias a su aceite esencial. ¿Y la ventaja añadida? La lavanda es conocida por sus propiedades relajantes que favorecen el sueño, lo que la convierte en una excelente elección para el dormitorio.

Puede que el término Plantas carnívoras evoque una imagen un tanto macabra, pero estas plantas, como la Dionaea muscipula, son en realidad un método eficaz y natural de control de insectos. Estas plantas atraen con su olor o color a los insectos, para luego atraparlos y devorarlos.

La Salvia, con su intenso aroma y aceite, es otra planta que repele a las moscas. Mantener una planta de salvia en casa y quemar sus hojas secas resulta particularmente efectivo, especialmente en áreas al aire libre. Esto no solo alejará a las moscas, sino también a los mosquitos.

La Caléndula es una planta que atrae por su belleza y colorido, pero su aroma puede ser muy efectiva para disuadir a los insectos. Con esta planta en su hogar, no necesitará comprar ningún otro producto antimoscas.

Por último, pero no menos importante, la Melisa, también conocida como limoncillo, menta melisa, hoja de limón o toronjil, es efectiva como repelente de insectos debido a sus altos niveles de un compuesto llamado "citronelal". En lugar de usar repelentes químicos tóxicos, la melisa ofrece una alternativa natural para mantener su hogar libre de moscas, mosquitos y otros insectos.