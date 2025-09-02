La polémica medida de un bar respecto a los hijos: “Es fundamental tener padres y niños educados”

Ir a un bar o un restaurante en España en familia es poco menos que deporte nacional. Es el lugar escogido por multitud de ellas para celebraciones especiales como cumpleaños, bautizos o comuniones, pero también para una simple reunión que permita pasar un rato agradable. Para los mayores lo suele ser siempre, pero los más pequeños, más inquietos, llega un momento en el que empiezan a aburrirse y necesitan su dosis de libertad.

La silla quema y corretear y jugar por el establecimiento o alrededores se vuelve prácticamente una necesidad para los niños. Esto no es ningún problema en terrazas con espacio, parques contiguos o incluso con zona infantil, pero sí en establecimientos interiores y de dimensiones más reducidas en las que se puede formar cierto escándalo e incluso incomodidad en el resto de clientes. En relación con este movimiento de los más pequeños de la familia, un bar ha pegado un cartel en la pared que ha generado una gran polémica en redes sociales.

La prohibición a los niños en un bar

El cartel es un mensaje dirigido directamente a los padres y cuidadores de los niños que acuden al bar: "Desde nuestro establecimiento, Namaste, les solicitamos amablemente que mantengan a sus hijos siempre en la mesa que ocupan o en el magnífico parque que tenemos justo enfrente de nuestra terraza". Es una petición totalmente directa y disfrazada de norma como se va viendo a lo largo de un mensaje que no acaba ahí.

La siguiente frase es todavía más contundente: "Para contribuir a un mundo mejor, es fundamental contar con padres y niños educados". Incluir esta frase hace indicar que desde el establecimiento consideran que muchos padres no tienen la educación deseada y por ende sus hijos tampoco. Un mensaje envenenado dirigido a todos aquellos clientes que puedan darse por aludidos debido a su comportamiento en los bares y restaurantes.

¿Qué se busca con esta medida?

Desde el establecimiento afirman que está medida no ha sido del todo popular. Incluyen el siguiente texto en el propio cartel: "Les aseguramos que tomar esta medida ha implicado soportar diversos desperfectos y conflictos". De nuevo, no se especifican cuáles han sido. Los conflictos podrían deberse a distintas quejas de los propios padres mientras que los desperfectos debido a la forma de "divertirse" de los niños en la mesa.

El cartel acaba con un ruego a todos los clientes: "Por lo tanto, para favorecer una convivencia armoniosa, les pedimos encarecidamente que se hagan cargo adecuadamente de sus propios hijos". Es cierto que cuando los niños corren por el interior pueden molestar a otras mesas e impedir que estén del todo cómodos, algo que puede repercutir al bar si deciden no volver o marcharse antes de tiempo debido a esta situación con los más pequeños, cuya presencia no siempre agrada a todo el mundo.

Debate en los comentarios

Esta publicación no ha causado indiferencia y distintos usuarios han decidido manifestarse públicamente en respuesta a la publicación de 'X' de 'Soy Camarero'. Un usuario fue crítico con el cartel: "Lo de que se quejen de los niños, que juegan y hacen cosas de niños, siempre. Pero de los adultos borrachos, fumando porros en las terrazas y demás, a todo el mundo le parezca perfecto, jamás lo entenderé". Uno afirmaba haber tomado una decisión más radical: "Yo deje de ir a ese local por ese motivo".

Sin embargo, otros están totalmente de acuerdo: "Me gusta el mensaje, es una forma educada de decir "no somos el parque ni la guardería son sus hijos, se encargan ustedes". Mis sobrinos y primos pequeños sabían y saben que no tienen que correr como locos, ya podrán hacerlo cuando lleguemos al parque". Algunos señalan la evolución de la sociedad: "Si no nos comportábamos mis hermanos y yo, no sé si era peor la bronca de mis padres o el corte que nos metían los de la mesa de al lado. Ahora los padres se enfrentarían a los de al lado por decir algo a sus hijos. Mis padres por el bochorno castigaban doble".