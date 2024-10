¿Por qué la Policía Nacional recomienda a los conductores cruzar los charcos marcha atrás?

Con la llegada de laDANA, las consecuencias están llegando a todas partes de España, siendo la Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha las más afectadas. Las tormentas torrenciales han provocado un mundo de problemas encabezados por las copiosas inundaciones. Estos torrentes dejan innumerables daños, en algunos casos irreparables, por eso es conveniente tomar unas medidas previas al suceso a modo de anticipación. En el caso de los coches, las autoridades recomiendan mantener la calma y extremar la precaución, siempre y cuando la carretera este en las condiciones óptimas para la conducción o no quede más remedio.

Lo más importante es no seguir la tendencia habitual en la mayoría de los conductores de seguir el mismo recorrido que el vehículo anterior a tu paso. Si, por ejemplo, un turismo sobrepasa un charco, el impulso natural es replicar su movimiento puesto que, a priori 'no le ha pasado nada'. Pero los expertos son tajantes en este sentido ya que todo este asunto depende de varios factores como la dimensión de cada automóvil, la velocidad ejercida o la falsa seguridad del conductor. Sin embargo, está claro que en caso de aluvión lo más recomendable es no continuar la ruta.

Las consecuencias de cruzar un charco no se remiten solo a las posibles pérdidas económicas sino también a la integridad física de cada persona. El coche puede llegar a dejar de funcionar sin responder a ningún estímulo y si la tormenta se intensifica el individuo que esté dentro del turismo puede llegar a quedar atrapado causando efectos devastadores.

¿Qué debo hacer si hay un charco en la calzada?

Lo mejor es cambiar la ruta pensada, ni siquiera rebasarlo puesto que, podemos llegara poner en peligro no solo nuestro salud sino la del resto de conductores de la carretera. Asimismo es importante recalcar la imposibilidad de hacer este acto en autopistas y autovías, y en general en cualquier vía de gran volumen. Por tanto, una de los valores esenciales que hay que mantener en estos momentos de tensión es la confianza sin grandes excesos ya que, al ser una situación anómala no podemos saber a ciencia cierta cómo se comportará la naturaleza en los minutos posteriores.

Es preciso destacar cuáles son los posibles resultados del coche cuando este entra en contacto con el agua. Lo más normal que pasa en estos casos es que cuando el fluido llega al tubo de escape este succione líquido en el momento en el que dejemos de acelerar y el coche consecuentemente se pare. Esto provoca una avería grave en el núcleo del motor. Hay quienes, para evitar esta práctica, no dejan de acelerar nunca en seco, sin embargo, el resultado es el mismo porque en cuanto llegue a la admisión de aire del motor del coche y el coche se parará.

Hace unos días este video subido a Instagram tuvo una gran repercusión debido a los métodos empleados por la autoridad, tal y como se ve en él, la Policía obliga al conductor del vehículo a superar la masa de agua dando marcha atrás, el motivo detrás de este extraño movimiento es que al circular así se va a formar una ola alrededor del vehículo que va hacer de escudo para evitar que entre agua al motor. No obstante, en el momento en el que nos paremos ejerciendo esta técnica es muy probable que entre agua al motor inutilizándolo, es decir, causando el mismo efecto, por lo que hay que medir bien el recorrido.

¿Cómo debo actuar si se inunda la carretera y estoy en mi coche?

Debemos procurar salir por el lado del vehículo contrario a la corriente. En caso de que esta tenga una fuerza motor muy potente y tengas que salir nadando es recomendable no oponerse a la corriente y seguir su curso hasta que puedas apoyarte en un descansillo, una orilla u otra rama. No conviene estar mucho tiempo en la riada puesto que no sabemos lo que se esconde debajo del agua.