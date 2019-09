Nacho ha publicado un durísimo vídeo, en el que sale al paso de las informaciones que se han hecho sobre su estado de salud y su posible contagio del VIH. El actor porno quiso salir al paso de las informaciones que indicaron que había contraído la enfermedad y dio una detallada explicación de todo lo que había ocurrido. Además, denunció que se habían puesto en contacto con su madre para darle la noticia el día que tenía que someterse a una operación. Vidal dejó claro que todas las acusaciones y los mensajes de los haters no le han afectado y que está muy tranquilo con su forma de proceder y de trabajar en sus 25 años de carrera. Finalmente, lanzó un mensaje desafiante contra todos los que le han atacado: "Por mucho que os duela, hijos de puta, Nacho Vidal, no tiene sida". Así, anunció que publicará dos vídeos más. El primero de ellos demostrará que no está infectado y se hará un análisis de sangre en directo.

A lo largo de los 15 minutos del vídeo Nacho Vidal hace una exposición de lo que ha ocurrido y denuncia a la gente que está esperando a que una persona que triunfa en cualquier ámbito se frota las manos cuando te pasa algo malo. Vidal indicó que a lo largo de su trayectoria han sido muchas las veces que se ha publicado que tenía sida y todas falsas. Esta vez ha decidido dar la cara para explicar pormenorizadamente los hechos. El actor y productor de cine para adultos dijo que es habitual que en el mundo en el que se mueve se hagan test cada 15 días para saber si han contraído VIH, sífilis, gonorrea o cualquiera de las enfermedades de transmisión sexual. A pesar de que el último análisis se lo había hecho hacía 10 días, tenía un trabajo en Colombia y quería hacerse otra prueba para certificar que todo estaba bien. Mientras tanto, tenía un rodaje en el que trabajaba con 7 mujeres. tras finalizar la última sesión de grabación con la última de las chicas, le llamaron de la oficina y le confirmaron que el último test le había dado positivo en VIH.

Vidal dijo que en ese momento activó a las personas que trabajan para él para que informaran de manera inmediata a las siete chicas con las que había grabado pora que no trabajaran, mantuvieran relaciones sexuales y se pusieran en cuarentena. Además, Él mismo envió un mensaje a la agencia más importante del mundo de actrices porno, ubicada en Budapest (Hungría), para informar de los sucedido y que pararan la producción para evitar más contagios. Posteriormente, según afirmó, pagó de su bolsillo un test exprés (que a las 48 horas de haberlo contraído puede detectar el VIH) a las siete chicas y el resultado fue negativo. Todas estaban limpias.

Vidal criticó duramente a los periodistas que habían informado de la noticia, a los que puso una demanda de dos millones de euros, y denunció que el acoso que han sufrido las personas que se dedicaban al porno cuando han contraído alguna enfermedad han provocado muchos suicidios. Vidal dio gracias a dios a su familia por haberle educado y ayudado a ser una persona fuerte para poder soportar todas las críticas. "Han sido muchos los que han contraído enfermedades y han desaparecido de la industria y nadie se ha enterado. Yo tuve la valentía, la fortaleza, profesionalidad y humanidad de decir lo que estaba pasando. Por eso se me tachó se me insultó. los hater se frotaron las manos fue un acoso. por fin lo has contraído, muérete. todas las barbaridades que te pueden decir cuando estás mal. Se regodean de tu sufrimiento. He aprendido a no escuchar y a no sentir todo lo malo que se dice de mí. si no llego a ser tan fuerte como soy, posiblemente también me habría suicidado".

Finalmente, anunció que se sacará sangre en directo "para que vosotros veáis, por mucho que os duela, hijos de puta, que Nacho Vidal no tiene sida"