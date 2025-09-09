Un hombre muere tras ser arrollado por un camión que invadió el carril contrario en la AP-15

Un hombre de 72 años ha fallecido la pasada madrugada en un accidente en la AP-15 en el término de Olite después de que un camión haya invadido el carril contrario y haya chocado contra el turismo en el que viajaba la víctima, según ha informado la Policía Foral.

El accidente ha ocurrido a las 1.10 horas en sentido sur. El camión se ha salido por la vía por el margen izquierdo, ha invadido los carriles contrarios y el turismo ha chocado contra el semirremolque del camión.

Ha fallecido un ocupante del turismo de 72 años y ha resultado herida leve la conductora. El camionero, por su parte, ha resultado herido grave. Ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas.

Un equipo de atestados de Policía Foral de Tudela investiga las causas del accidente. Tambien han acudido al lugar bomberos y ambulancia.

La autopista ha estado cortada durante la intervención y posteriormente se ha habilitado un baipas en ambos sentidos.