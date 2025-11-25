El proyecto Moda-re de Cáritas llega a Harvard

IE University e Impact Bridge han presentado en el campus vertical de IE University el caso académico Moda re-, desarrollado en el marco de la Cátedra Impact Bridge - IE de Emprendimiento Social e Inversión de Impacto, dirigida por la doctora Rachida Justo. El acto se inauguró con la intervención de Arturo Benito, CEO y Fundador de Impact Bridge, seguido por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española. A continuación, las catedráticas Concepción Galdón y Rachida Justo, coautoras del caso y referentes en emprendimiento social en IE University, presentaron el caso, desarrollado junto con Braulio Pareja-Cano y Seham Ghalwash, destacando los mensajes clave del estudio y su relevancia como herramienta educativa en la sostenibilidad de la industria textil.

La presentación se enmarca en la reciente incorporación del caso multimedia “Moda re-: A Quest to Re-Store Sustainability and Re-Imagine Fashion” al currículo docente de Harvard Business Publishing, dentro de su catálogo académico de octubre de 2025. El caso analiza en profundidad el modelo de Moda re-, la cooperativa social promovida por Cáritas que lidera en España la gestión integral de ropa usada mediante un enfoque de economía circular, solidaridad e inclusión laboral.

Impact Bridge, gestora de inversión de impacto que ha aportado dos millones de euros para financiar el crecimiento del proyecto de Moda-Re a través de su fondo IB Deuda Impacto España, da un paso más en la colaboración entre el ámbito académico y la inversión de impacto para promover un cambio real en el sector.

Moda re- impulsa un cambio sistémico en la industria textil al convertir la gestión de ropa usada en un motor de inclusión social, empleo digno y sostenibilidad ambiental. Su modelo cooperativo integra todas las fases del ciclo de la prenda (recogida, clasificación, reutilización, reciclaje y venta) para generar valor social y reducir la huella ecológica del sector. Esta estrategia permite transformar toneladas de ropa en oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad y consolidar un sistema más justo.

El impacto generado por Moda re- alcanza dimensiones significativas: el proyecto registra un ahorro acumulado superior a 400 millones de m³ de agua, evita la emisión de miles de toneladas de CO₂ y crea más de 1.600 empleos, la mitad ocupados por personas en situación de exclusión social. Además, su programa de formación profesional permite que el 60% de las personas participantes acceda a un empleo estable, un indicador que confirma la capacidad del proyecto para activar procesos reales de inclusión y autonomía. Con esta iniciativa, Cáritas demuestra que la economía circular puede ofrecer resultados sólidos tanto en sostenibilidad como en cohesión social.

Alianza académica

El caso multimedia desarrollado por IE University traslada esta experiencia al ámbito formativo y permite que el alumnado analice los retos sistémicos a los que se enfrenta una empresa social que pretende transformar un sector tradicional. El formato del caso incorpora testimonios, material audiovisual y ejercicios aplicados que fomentan un aprendizaje profundo y orientado a la acción. Según IE University, “a lo largo del caso, los alumnos interactúan con vídeos, resuelven quizzes y plantean sus propias soluciones a los problemas planteados”, una dinámica que refuerza la comprensión práctica de los desafíos reales y fortalece el

pensamiento de cambio sistémico. La incorporación del caso al catálogo de Harvard Business Publishing refuerza su valor educativo y sitúa a Moda re- como un ejemplo internacional de sostenibilidad en la industria textil.

Por su parte, el impulso de Impact Bridge resulta decisivo para transformar esta experiencia en un recurso académico de referencia. La entidad financia el proyecto Moda re (junto a MicroBank y el Fondo Europeo de Inversiones a través de su fondo IB Deuda Impacto España) -, impulsa su crecimiento y facilita su integración

en la investigación universitaria a través de la cátedra que comparte con IE University. Esta alianza facilita la transferencia de conocimiento y refuerza un ecosistema donde academia, organizaciones sociales e inversores con propósito avanzan hacia un desarrollo más equitativo y sostenible.

Sobre Impact Bridge Asset Management

Impact Bridge es una gestora de instituciones de inversión colectiva española con más de 400 millones de euros bajo gestión especializada en inversión de impacto de calidad y centrada en proyectos que generan un impacto auténtico, intencionado y medible. Fundada en 2018, su equipo está compuesto por profesionales con una dilatada experiencia en las más prestigiosas firmas de gestión de activos, inversión sostenible, de impacto y academia. Su base inversora está formada por inversores

institucionales privados, como fondos de pensiones, fundaciones y family offices y públicos, como el Fondo Europeo de Inversiones, CDTI, Cofides y Axis (ICO).

Sobre Moda re

Moda re- es una cooperativa social líder en gestión textil circular, fundada en 2020 y dedicada a la recogida, reciclaje y comercialización de ropa usada en España. Su modelo aúna impacto social y medioambiental, generando empleo digno para colectivos vulnerables y posicionando la economía circular como motor de innovación. Como ejemplo académico internacional, el caso multimedia interactivo sobre Moda re-, desarrollado por IE University, demuestra cómo el emprendimiento social puede transformar sectores tradicionales y crear oportunidades de inclusión real.

Sobre IE University

IE University promueve el cambio positivo a través de la educación, la investigación y la innovación. La institución académica ofrece un ecosistema de aprendizaje basado en la tecnología para líderes que marcan la diferencia en el mundo con visión global, mentalidad emprendedora, respeto hacia la diversidad y la sostenibilidad, y un enfoque único en humanidadesLa institución cuenta con un claustro integrado por más de 500 profesores que imparten clases a alumnos de 160 países en programas de grado universitario, máster y executive education. La plataforma de más de 85.000 antiguos alumnos de IE University está presente en

185 países.