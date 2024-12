¿En qué cae la Nochebuena en España en 2024 y qué se celebra?

Diciembre ya ha superado su ecuador y los ojos de toda España ya ponen la mirada en una de las épocas más especiales y únicas del año, la Navidad. Las luces típicas ya dan color a la mayoría de ciudades y pueblos de nuestra geografía, los mercadillos ya empiezan a abarrotarse y las prendas navideñas ya empiezan a vestir los cuerpos de los ciudadanos. Los niños y adolescentes ya han entrado en su última semana de clase antes de las tan deseadas vacaciones y los trabajadores se organizan para ver qué días pueden tener un respiro.

Mientras los más pequeños respiran aliviados porque estarán unos días sin tener que madrugar para ir al colegio, los adultos empiezan a agobiarse porque un momento se acerca: las cenas y las comidas con la familia. En estas celebraciones se distinguen dos grandes grupos: los anfitriones y los invitados, pero a todos les recorren varias preguntas por la cabeza: ¿Cómo coloco a los abuelos? ¿Qué vino llevo? ¿Y si es poca comida? ¿Cambiamos el menú habitual? Todas estas preguntas recorren la cabeza de los españoles, pero no sirve de nada sin responder a la siguiente:

¿Cuándo es Nochebuena este año?

Como siempre, Nochebuena se celebra el día 24 de diciembre y en este 2024 cae en martes. El primero de los grandes días de Navidad tendrá lugar casi al principio de la semana, dos días después de la Lotería de Navidad, como es habitual, por lo que algunos aficionados llegarán a la primera gran cena de esta época con una sonrisa de oreja a oreja. Aunque no hay que hacerse demasiadas ilusiones porque, según revela un nuevo estudio, es más probable que nos toque un Ferrari. Las probabilidades exactas de ganar los tres primeros premios son de 0,001%.

El actor Alain Delon junto a miembros de su familia, en una foto publicada en Nochebuena en Instagram su hijo Alain-Fabien. Instagram

¿Es festivo el día de Nochebuena en España?

El martes 24 de diciembre, día de Nochebuena, no es festivo en España. Pese a ser un día en el que muchas familias se juntan y se celebran eventos especiales, incluso el discurso del Rey, no está señalado en el calendario laboral como festivo. Bien es cierto que no es un día laboral al uso. Muchas empresas dan descanso a los trabajadores y algunos comercios cierran sus puertas antes de la hora establecida habitualmente para facilitar la llegada a las mencionadas cenas, pero no hay nada establecido de forma oficial u obligatoria.

¿Qué se celebra en Nochebuena?

La Nochebuena es una fiesta tradicional católica en la que se celebra la víspera del nacimiento de Jesús con una cena. El origen de esta cena es que en la Alta Edad Media, cada Navidad, el Papa celebraba las tres misas propias de la festividad: la misa de medianoche, conocida como Misa del Gallo, la misa a la salida del sol y la misa del mediodía, esta última en la Basílica de San Pedro. Las dos últimas ya son parte del día de Navidad.

La celebración en España se realiza tradicionalmente mediante una cena familiar en la que mientras se escuchan villancicos se van devorando los turrones, mazapanes, polvorones y muchos dulces más, todo tras un contundente menú. Muchas familias también se juntan un rato antes de la cena para escuchar el mencionado y tradicional discurso televisado de S.M. el Rey. También son habituales los típicos brindis con champán o sidra.

Discurso de Navidad del Rey Felipe JOSE JIMENEZ La Razón

La Nochebuena es la antesala de la Navidad

La cena de Nochebuena suele ir acompañada de la comida de Navidad. El día 25 de diciembre, que este año cae en miércoles, las familias españolas también se suelen juntar para comer. La Navidad es una festividad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesucristo. El procedimiento es similar a la cena de nochebuena, pero al mediodía.