La vacunación frente a la gripe en España en mayores de 65 años supera ya el 56%

El porcentaje de personas mayores de 65 años ya vacunadas frente a la gripe este año en España supera el 56%, mientras que en población de entre 60 y 64 años lse queda cerca del 25%, ambas cifras muy similares a las que había el año pasado en las mismas fechas, según revela el Gripómetro 2025-2026, de Sanofi.

Según los datos más recientes del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), del jueves pasado, la gripe ha superado el umbral epidémico, con 40,1 casos por cada 100.000 habitantes.

"Aunque no hay evidencias de mayor gravedad intrínseca, su rápida circulación puede traducirse en más casos totales y presión asistencial. El Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC) ha instado a acelerar la vacunación y reforzar la preparación de los servicios sanitarios", han señalado desde Sanofi, según recoge Ep.

A este respecto, han apuntado que el adelanto de la circulación del virus, combinado con una parte importante de población aún sin inmunizar, podría llevar a un aumento prematuro e intenso de casos de gripe. Por ello, han recordado la importancia de vacunarse para poder formar una barrera de inmunidad colectiva que dificulte la propagación del virus.

Galicia, a la cabeza

Atendiendo a los datos de vacunación por comunidades autónomas, cabe destacar que Galicia mantiene una cobertura muy alta en mayores de 65 años (65,2%), pero baja en el grupo de 60 a 64 años (21,7%). En la vacunación a mayores de 65 años, siguen a Galicia Castilla y León (63,4%), País Vasco (61,8%) y Andalucía (60,9%).

En lo que respecta a la inmunización del grupo de entre 60 y 64 años, lideran Castilla y León (30,9%), Extremadura (28,3%) y Navarra (27,1%). En el análisis global de mayores de 60 años, destacan Galicia, Castilla y León, Andalucía, País Vasco, La Rioja y Navarra, lo que confirma la tendencia habitual de mejores resultados en comunidades del norte y Andalucía.

Por su parte, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco presentan un ligero retraso respecto al año pasado. En este sentido, la vacunación en mayores de 65 años es en Cantabria del 49,6%, frente al 51,5%; en Comunidad Valenciana del 50,5 frente a 57,4% ; y en País Vasco del 61,8 frente a 63,8% . En el grupo de entre 60 y 64 años ,es en Cantabria del 20,5 frente al 22,1%; en Comunidad Valenciana del 24,1 frente al 29,7%; y en País Vasco del 26,8 frente al 29,7%.

Los inmunólogos animan a vacunarse

El Comité de Expertos en Vacunas de la Sociedad Española de Inmunología ha animado a vacunarse contra la gripe porque es la mejor protección frente a complicaciones graves, ya que reduce de forma significativa el riesgo de hospitalización, complicaciones graves y muerte en adultos mayores, niños, adultos con enfermedades crónicas, niños y adultos inmunodeprimidos y embarazadas.

Además, disminuye el absentismo escolar y laboral, y contribuye a la protección comunitaria, reduciendo la transmisión del virus. La campaña de vacunación frente a la gripe del año en curso tiene tres objetivos principales: Potenciar la vacunación de personas vulnerables como son los mayores de 60 años, aquellas con tratamiento inmunosupresor (como las personas trasplantadas), o las afectadas de inmunodeficiencias primarias o secundarias.

Por otro lado, potenciar la vacunación también en niños (especialmente en menores de 5 años de edad) es imprescindible para un mejor control de la epidemia, ya que disminuye circulación y diseminación del virus de la gripe en la sociedad. También es clave promover la vacunación de profesionales sanitarios y socio-sanitarios para reforzar su protección frente al virus así como, de forma indirecta, la de los pacientes con los que interactúan, particularmente aquellos que presentan un sistema inmunitario debilitado y por tanto son más vulnerables a desarrollar una enfermedad grave tras la infección por el virus de la gripe.

Por otro lado, recuerdan que la efectividad de las vacunas estacionales contra la gripe puede variar cada año porque el virus cambia constantemente y, en ocasiones, las cepas que circulan no coinciden al 100% con las que se incluyen en la vacuna. "Aun así, siguen siendo la mejor forma de reducir hospitalizaciones y complicaciones", afirman.