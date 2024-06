¿Por qué el gallo es el símbolo de Francia?

Es habitual que una de las formas para referirnos a los franceses con otro término distinto a su gentilicio sea utilizando la palabra 'galo'. Sin embargo, aunque muchos piensen que esta palabra procede de la antigua Galia, es importante destacar que, aunque es cierto, no es el único origen del término, ya que tiene otra arista muy importante que, además, se ha convertido en un símbolo nacional. Así, los franceses tienen como insignia de la nación la silueta de un gallo tricolor pero, ¿por qué?

Aparece en la camiseta de la selección francesa de fútbol, también en sellos, restaurantes, banderas... Por ello, el gallo es un símbolo nacional para los franceses aunque, como muchos otros símbolos o expresiones populares, su significado se pierde en el inicio de los tiempos y muchos de los que lo llevan con orgullo no saben de dónde viene.

El origen: un juego de palabras

La explicación más aceptada tiene que ver con cómo se dice en Latín gallo: 'gallus'. En la época de Roma, la región que ahora ocupa Francia se llamaba Galiia, 'Gallia' en Latín. De esta manera, se convirtió en un juego de palabras muy popular para los romanos referirse a los ‘bárbaros’ que habitaban esa región como ‘gallos’, debido a que tanto galos como gallos suenan igual en Latín, 'gallus’.

Según explica el portal Geo, los poetas romanos disfrutaban haciendo un juego de palabras asociando al animal con los habitantes de la Galia y, personajes tan ilustres como Julio César, compararon a los galos con gallos, lo que dio lugar a la asimilación como burla o como muestra de admiración.

Un símbolo con mucha historia

Según el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores francés, el gallo figura desde la antigüedad en las monedas galas y se convirtió en símbolo de la Galia y sus habitantes como consecuencia de un juego de palabras, ya que el término latino "gallus" significa al mismo tiempo gallo y galo.

No obstante, el símbolo desapareció en la Edad Media y fue a partir del siglo XVI cuando el ave empezó a acompañar de nuevo al rey de Francia en grabados y monedas, entre otros. Tal fue su importancia que una comisión de consejeros del Estado propuso al gallo como emblema a Napoleón I, pero lo rechazó argumentando que "el gallo no tiene fuerzas, por lo que no puede ser la imagen de un imperio como Francia".

Así, a partir de 1830 volvió a ser muy apreciado y, por ordenanza del 30 de julio de 1830, el gallo galo comenzó a figurar en los botones de los uniformes y por encima de los estandartes de la guardia nacional. Además, el ave se convirtió en un símbolo del pueblo francés durante la Primera Guerra Mundial, llegando a oponerse al águila alemán.

Sin embargo, y aunque el gallo sigue siendo todo un emblema para la nación, la República Francesa prefiere actualmente el símbolo de la Mariana, aunque el ave sigue figurando en el sello de Estado, el mismo de la Segunda República: la libertad sentada y sujetando un timón en el que está representado un gallo. Además, en la actualidad, el escudo de la selección de fútbol de Francia es un gallo, lo que resalta la importancia se este símbolo para los galos.