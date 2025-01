Por qué las mascarillas de los pilotos de los aviones están conectadas a una bombona de oxígeno y las de los pasajeros no

“En caso de una despresurización de la cabina, se abrirán los compartimentos situados encima de sus asientos, que contienen las máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, tiren fuertemente de la máscara, colóquensela sobre la nariz y la boca y respiren normalmente”. Lo has escuchado cada vez que te has montado en un avión, ¿pero realmente te has preguntado cómo funcionan estas mascarillas?

Una piloto resuelve cómo funcionan y qué pasaría en el supuesto de que hubiera que utilizar estos dispositivos y cómo, además, las mascarillas de los pasajeros son diferentes a la de los pilotos. Porque, como advierte la piloto Marita en su TikTok: “Si pensabas que iban a una bombona de oxígeno, te viene una sorpresa”.

Así funcionan las mascarillas de la cabina de pasajeros

Las mascarillas que se encuentran en la cabina de pasajeros no están conectadas a un tanque de oxígeno. En lugar de ello, generan oxígeno mediante una reacción química. Al tirar de la mascarilla, se activa un proceso dentro de un generador químico, que normalmente contiene perclorato de sodio. Este compuesto, al reaccionar, produce oxígeno caliente, que es enfriado antes de llegar a la persona que lo respira.

Este sistema tiene importantes ventajas: ocupa menos espacio, pesa menos que un tanque de oxígeno y es suficientemente eficiente para la tarea que debe cumplir. Esto explica por qué es el método elegido para las aproximadamente 150 mascarillas disponibles en un avión típico. Los generadores químicos están diseñados para producir oxígeno durante un periodo de entre 10 y 15 minutos, tiempo suficiente para que el avión descienda a una altitud segura en la que sea posible respirar sin asistencia.

Y así funcionan las de los pilotos

Por otro lado, las mascarillas utilizadas por los pilotos sí están conectadas directamente a un tanque de oxígeno. Este diseño responde a la necesidad de garantizar un suministro continuo y ajustable de oxígeno durante cualquier tipo de emergencia.

La decisión de utilizar sistemas distintos se debe a los roles cruciales que los pilotos desempeñan durante una emergencia. Mientras que las mascarillas de los pasajeros están diseñadas para una respuesta inmediata y temporal, las de los pilotos deben garantizar una funcionalidad prolongada, incluso en situaciones críticas que requieran maniobras complejas o tiempo adicional para resolver problemas.

Además, estas mascarillas están equipadas con un micrófono integrado que permite a los pilotos mantener las comunicaciones por radio, incluso mientras las utilizan. También cuentan con un sistema que permite regular el flujo de oxígeno según las circunstancias, proporcionando un flujo constante o normal en función de las necesidades.

Así que, ya sabes, la próxima vez que te subas a un avión y escuches el rutinario discurso protocolario de seguridad, ya sabes que, en cualquier caso, estás protegido, y cómo funciona algo tan básico como son unas mascarillas sin necesidad de estar conectadas a un tanque de oxígeno.