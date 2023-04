Trasplante capilar: En qué ocasiones están contraindicados los trasplantes de pelo y cuáles son las mejores técnicas

Ya no hace falta irse a Turquía para realizarse un trasplante de pelo. En España contamos con buenísimos profesionales que los realizan, y además, no hay que olvidar que es fundamental el control por parte de un especialista tras la intervención, cosa que si lo hacemos en el extranjero no tendremos esa posibilidad y el procedimiento puede fallar en consecuencia.

Por otro lado, aunque sufras de calvicie no todo el mundo es candidato a realizarse un tratamiento para recuperar ese cabello perdido, según asegura el doctor Javier Pedraz, dermatólogo del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y tricólogo, experto en este tipo de técnicas. Nos cuenta que el trasplante de pelo no se recomienda en pacientes con alopecia areata, ni tampoco en las personas con alopecias cicatriciales.

En el caso de la alopecia areata, que afecta al 0,2% de la población mundial, dice que los pacientes que la presentan suelen tener una predisposición genética, y algún factor desencadenante (el más frecuente, el estrés). “No se recomienda el microtrasplante capilar a este tipo de pacientes ya que la inflamación que subyace en esta alopecia (inflamación que rodea el folículo piloso) nos va a provocar de forma habitual que el pelo trasplantado se termine cayendo, como así pasó en su momento con el pelo del paciente”, remarca.

Mientras, este profesor en el Máster Internacional de Tricología y Trasplante Capilar de la Universidad de Alcalá de Henares, subraya que la causa de aparición de la alopecia cicatricial no es conocida, pero también surge en quienes tienen predisposición genética (no siempre bien conocida), y algún factor desencadenante (no son bien conocidos, pero se ha postulado que podrían ser los fotoprotectores solares o la ingesta de antidepresivos).

“La forma más frecuente de alopecia cicatricial, la alopecia fibrosante frontal, aparece de forma habitual en mujeres tras la menopausia, aunque no siempre es así. Habitualmente no se llega a conseguir la misma densidad que se podría lograr en otros casos, y la evolución en el largo plazo suele ser hacia la pérdida progresiva del pelo trasplantado. Ahora bien, no siempre se llega a perder la totalidad del pelo trasplantado en una alopecia cicatricial, pero sí, en ocasiones, la mayoría del mismo”, advierte el doctor Pedraz.

Opciones para las personas con alopecia areata o cicatricial

Para los pacientes con alopecia areata, además de los tratamientos habitualmente utilizados, principalmente corticoides (tópicos, infiltrados, sistémicos) o difenciprona tópica, el especialista de Quirónsalud Madrid dice que se les pueden ofrecer cada vez más posibilidades, como pueden ser los análogos de protaglandinas, los inmunosupresores, o los medicamentos de reciente investigación, como los inhibidores del JAK (baricitinib entre ellos).

En el caso de los pacientes con alopecia cicatricial pueden realizar tratamientos para evitar la progresión de la alopecia, como pueden ser los fármacos antipalúdicos (hidroxicloroquina principalmente) o medicamentos inhibidores de la 5-alfa reductasa (dutasteride principalmente), añade: “Son medicamentos que no van a provocar que aparezca pelo de nuevo, pero van a evitar que la alopecia siga progresando”.

Javier Pedraz, dermatólogo del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid Quirónsalud

En quienes sí pueden realizarse trasplantes de pelo

Ahora bien, el doctor Pedraz remarca que el trasplante de pelo es muy útil en personas con alopecia androgénica, más frecuente en hombres (afecta a más del 60 % a lo largo de su vida), respecto a las mujeres (al menos un 25%). “Suele afectar de forma habitual a la región frontotemporal (entradas), a la coronilla (vertex), y a la región superior del cuero cabelludo. También la tricoscopia (examen con dermatoscopio del pelo y del cuero cabelludo) nos ayuda en ocasiones al diagnóstico”, precisa este tricólogo.

Otros pacientes que pueden beneficiarse son los afectados por calvicie fruto de efluvio telógeno crónico (más de seis meses), en quienes el doctor Pedraz indica que para poder realizarles un microtrasplante el paciente debe tener una buena zona donante (parte occipital o posterior del cuero cabelludo y parte de las zonas laterales o zonas temporales).

“El problema del efluvio telógeno es que, en ocasiones, afecta a la zona donante, es decir, también hay pérdida de pelo en la zona desde donde se toma el pelo, con lo cual nos impide realizar el microtrasplante capilar al no haber suficiente cantidad en esta zona para poder extraerlo y trasplantarlo a las zonas que queramos”, afirma.

Las técnicas más aconsejables para los trasplantes

Con ello, el dermatólogo de Quirónsalud Madrid recuerda que los pacientes que sí tienen indicación para la realización de microtrasplantes capilares se pueden beneficiar de dos técnicas, diferenciadas principalmente en la forma de extraer el pelo de la zona donante, subrayando que estas pueden durar de 4 a 9 horas de media, y bajo anestesia local:

Técnica F.U.E.: la más desarrollada en los últimos años; consiste en extraer las unidades foliculares de una en una de la zona donante (zona posterior y parte de los laterales) del cuero cabelludo, para posteriormente implantarlas en la zona receptora; habitualmente (aunque no siempre), hay que rasurar el pelo del cuero cabelludo para poder realizarla.

Técnica F.U.S.S., F.U.T. o ‘tira’: consiste en la extracción de los folículos pilosos de la zona donante mediante cirugía en la que se extirpa una ‘tira’ de la zona donante en la que la longitud suele ir desde una oreja a la otra.

“El cuidado más importante a tener en cuenta después de la cirugía de microtrasplante capilar es hidratar abundantemente la zona implantada mediante suero fisiológico, varias veces al día, principalmente durante los primeros días; ya que este cuidado nos va a garantizar que las unidades foliculares crezcan adecuadamente en el futuro”, mantiene el doctor Pedraz.

Aparte de esto, el dermatólogo de Quirónsalud destaca que hay que evitar ciertos hábitos durante los primeros días como, por ejemplo, el utilizar gorras o sombreros, el realizar ejercicio físico intenso, así como evitar una exposición solar intensa, o utilizar tintes.