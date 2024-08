¿Quieres ser azafata, pero mides menos de 1,60m? Estas aerolíneas están buscando gente como tú

Quizá muchos ya no lo recuerden, pero a finales de los años 80 debutó en la NBA el baloncestista más bajito de su historia, y uno de los mejores bases del mundo, Tyrone Bogues. A pesar de las muchas críticas que le arrojaban por medir 1,60 metros, Bogues se mantuvo a un gran nivel durante las 14 temporadas que jugó en la liga de baloncesto profesional.

Formó parte de la plantilla de hasta cuatro grandes equipos: Washington Wizards, Charlotte Hornets, Golden State Warriors y Toronto Raptors. Es más recordado por su etapa en los Hornets, donde llegó incluso a ser entrenador durante varios años de su franquicia femenina ya desaparecida, las Charlotte Sting. Tyrone Bogues demostró al mundo que con talento y esfuerzo, no importa la altura para quien tiene vocación.

Sin embargo, no es tan fácil demostrar el rendimiento en otros trabajos que no son deportivos, donde se puede brillar y destacar a pesar de no tener unas condiciones físicas que aparentemente no son las más adecuadas, como le ocurrió a Andrés Iniesta o a Lionel Messi, genios del fútbol. Para el resto de mortales, la altura muchas veces es un condicionante que les impide dedicarse a lo que mejor se les da.

Personal de vuelo UNSPLASH

No es raro ver a personas muy comprometidas y en un estado de forma impecable que han sido rechazadas por no llegar a la altura mínima exigida, ya sea en el ejército, en agencias de modelos o, como en el caso que nos ocupa hoy, en tripulación de vuelo. Para estos entusiastas llenos de vocación puede resultar tremendamente frustrante no poder dedicarse a lo que les apasiona porque 'no dan la talla' en sentido literal, pero sí en el figurado.

Cuando las empresas buscan perfiles para un puesto en concreto en el que exigen, además de los conocimientos y experiencia, ciertas cualidades físicas relacionadas con la belleza, la altura, el color de piel u otros aspectos de una persona que no se pueden modificar, hacen que individuos más que preparados para el trabajo, pero con otra apariencia física, queden fuera del proceso automáticamente.

En algunos casos estos criterios son meramente estéticos, pero en otros, como si quiere uno opositar para el cuerpo de Policía o de Bomberos, tiene una fundamentación más lógica basada en la protección del resto de ciudadanos. En un oficio como es el de los azafatos o TPC (Tripulantes de Cabina de Pasajeros, por sus siglas en inglés), aunque pudiera parecer un criterio superficial, realmente la altura mínima exigida obedece a cuestiones de seguridad.

¿Por qué las aerolíneas no contratan a personas de baja estatura?

Cada vez más, las compañías que fletan vuelos alrededor de todo el mundo están ampliando sus miras y relajando algunas exigencias en el código de vestimenta que pudieran resultar demasiado estrictas. Ryanair, por ejemplo, ahora ya permite que sus TPC de pelo largo lo lleven suelto, sin necesidad de hacerse una coleta, pero siempre y cuando lo mantengan limpio e impecable.

A pesar de esta mayor tendencia hacia la inclusividad y la pluralidad en el personal, la mayoría de grandes aerolíneas siguen sin contratar a persona de baja estatura, por meros criterios de seguridad. Entre las funciones de un tripulante de vuelo está la de ayudar a los pasajeros a colocar los bultos en el portamaletas, además de actuar con velocidad ante cualquier contratiempo dentro del avión.

Pasajeros en un avión Dreamstime Dreamstime

Para ellos, deben medir lo suficiente como para alcanzar la parte superior del avión, donde se suelen colocar los extintores, mascarillas de oxígeno y otros enseres fundamentales que pueden salvar muchas vidas si ocurre un accidente durante un vuelo. Si un trabajador no es capaz de alcanzar estos altos de manera rápida y ergonómica, es imposible que le contraten como azafato.

La azafata e 'influencer' @barbiebac.ok, que crea contenido informativo sobre todo lo relacionado con su oficio, compartió hace poco una serie de vídeos en los que explicaba algunas de las exigencias físicas que muchas aerolíneas imponen y acaban formando una dura barrera de entrada. La altura sigue siendo un requisito imprescindible para la mayoría.

Algunas de las compañías más importantes, como Emirates, Qatar Airways, Etihad, Iberia Express, Eurowings o Wamos Air, exigen una altura mínima de 1,60 metros. Aunque más importante que la estatura es incluso el alcance de brazos. Para poder trabajar en todas estas empresas como personal de vuelo, se debe poder abarcar al menos 212cm de altura, con los brazos extendidos y sin zapatos. Esto es así porque es la altura a la que suelen encontrarse los portamaletas.

Las aerolíneas que sí contratan personas de menos de 1,60

La misma creadora de contenido criticaba la hipocresía de algunas compañías de vuelos que, aunque pongan de excusa la seguridad, sus aviones no son tan grandes, y excluyen a las personas bajitas de los procesos de selección por un mero criterio estético. Estas prácticas, si bien no son ilegales, hay quien las puedes considerar de dudosa moralidad.

Sin embargo, existe un tipo de aerolíneas que no solo no discrimina a los postulantes de menor estatura, sino que los prefiere a otros más altos. Esta clase de compañías fletan aviones ejecutivos, que son de menor tamaño, por lo que tener un personal de vuelo de menor altura es para ellos más una ventaja que un inconveniente. De hecho, incluso esta 'influencer' confesaba que ni ella misma llegaba a la altura reglamentaria del resto de compañías, aunque por tan solo tres centímetros.