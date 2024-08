Radiografía del crimen organizado en Europa: más diverso y corrupto

Más agresivo, más tecnificado y más corrupto. Así es el crimen organizado en la Unión Europea, según el director del Centro Nacional contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), Manuel Navarrete, que en una entrevista para Efe ha destacado que ve todavía lejos la posibilidad de que en territorio europeo algún país pueda convertirse en un «narcoestado».

El Citco celebra este año su décimo aniversario, y Navarrete, general de división de la Guardia Civil, no solo ha remarcado la necesidad de combatir a estos grupos delictivos (que cada vez cometen delitos en ámbitos más variados), sino también la de golpear sus estructuras económicas, en vistas de que actualmente solo se les incauta entre el 1,5 y el 2% de sus beneficios. «Hasta ahora el crimen organizado aparecía de una manera menos agresiva. Hasta hace poco pretendía actuar, hacer dinero y que no se le notara. Eso ha cambiado en Europa. Actualmente, pretenden incluso poner en tensión las estructuras nacionales para obtener un beneficio más grande y más rápido», explicaba, antes de añadir que «ahora el crimen organizado está industrializado, está mucho más tecnificado. Tiene muchos más recursos. No duda en corromper y en atacar al Estado para obtener ese mayor beneficio y más rápido».

Combatir esta tecnificación es precisamente uno de los objetivos principales actuales. Navarrete ponía de manifiesto que, hasta ahora, el crimen organizado se dedicaba a un solo tema, mientras que en la actualidad su «policriminalidad» supone una gran amenaza.

Al aumentar éstas aumentan también los medios necesarios para hacerles frente. Según explicó Navarrete, «se está avanzando mucho» en lo relativo a la preparación de las fuerzas de seguridad del Estado, si bien es cierto que «es complicado siempre estar a la altura del mercado. Cuando estamos comprando determinados métodos de interceptación o de desencriptación o de vigilancias, ya hay una siguiente generación que se está investigando. Los resultados que se están dando avalan la profesionalidad de las fuerzas de seguridad. ¿Podemos tener más medios? Sí. ¿Deberíamos seguir invirtiendo en investigación y desarrollo? Sí, y se está haciendo», aseguraba.

Contra el blanqueo

Otra de las líneas fundamentales de la nueva estrategia para luchar contra el crimen organizado es mejorar toda la actuación del Estado en la lucha contra el blanqueo de capitales. «No es solo un tema policial y judicial. Creo que las entidades financieras tienen su papel. Tenemos un marco legal bastante potente y tenemos que reforzar los instrumentos de identificación y de confiscación del beneficio del crimen organizado. Europol hizo una evaluación y decía que de todo el beneficio del crimen organizado se podía estar incautando solo entre el 1,5 y el 2%. Un negocio en el que usted paga un 1,5 o un 2% de impuesto, es tremendamente rentable». decía Navarrete.

A la pregunta de si los «narcoestados» que se ven en algunas zonas de Latinoamérica podrían darse en Europa, Navarrete responde que lo ve «díficil», aunque apostilla que «ahora mismo el crimen organizado va más allá, con corrupción policial o judicial o política, y también con ese nivel de agresividad que no habíamos visto antes. Eso es así».