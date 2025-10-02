La reacción de una actriz al verse remplazada por una influencer en la serie que grababa

La industria audiovisual vive un nuevo terremoto mediático. La actriz Brittney Rae Carrera reaccionó con furia al comprobar que su papel en la serie Chad Powers, protagonizada por Glen Powell, había sido ocupado por la influencer Haliey Welch. La situación quedó registrada en un vídeo viral que muestra a Carrera gritando frente a la pantalla, convencida de que su escena fue eliminada y reemplazada por la ahora célebre “Hawk Tuah girl”. El caso abre un debate cada vez más presente, ¿los seguidores en redes pesan más que el talento en la elección de un reparto?

Brittney Rae Carrera y su reacción en vídeo

En la grabación que circula en redes sociales, Brittney Rae Carrera no oculta su indignación. “¡Esa es mi escena! ¿Ellos me reemplazaron por Hawk Tuah?”, grita mientras señala la pantalla en la que aparece Welch. Entre frases atropelladas y un visible estado de frustración, recuerda el rodaje: “Grabamos esto, literalmente hicimos esto… CHERNOBYL, esta es mi puta escena”.

La actriz asegura que había rodado esa secuencia junto a Powell, pero que al emitirse el capítulo su interpretación fue sustituida por la de Welch, convertida en personaje viral tras un clip en el que acuñó la expresión “hawk tuah”.

El motivo del reemplazo: los seguidores mandan

Fuentes cercanas a la producción explicaron que el cambio de casting se debió a la falta de visibilidad digital de Carrera en comparación con Welch, que acumula millones de seguidores en redes. Este criterio, cada vez más habitual en la industria, convierte la popularidad online en una moneda de cambio que pesa tanto como la experiencia actoral, según informó 7NEWS,

La propia Welch ha asegurado que desconocía que el papel estuviera asignado previamente y ha subrayado que nunca tuvo intención de perjudicar a nadie.

Influencers en pantalla:

El enfrentamiento ha puesto en el centro de la conversación una tendencia creciente en Hollywood, la sustitución de actores por creadores de contenido con grandes comunidades digitales, un claro caso de intrusismo laboral. Para las productoras, contar con influencers garantiza visibilidad inmediata y viralidad, pero el coste puede ser alto si se sacrifica la solidez artística en favor de la audiencia instantánea.

En este caso, la reacción de Carrera refleja el malestar de muchos profesionales que ven cómo su trabajo queda en segundo plano frente al “valor de mercado” que aportan las redes sociales.

¿Drama real o estrategia viral?

Aunque el vídeo de Carrera generó gran repercusión, no faltan voces que lo interpretan como una performance planeada. Su historial como comediante y creadora de contenido añade matices a la polémica, la exageración y la reacción desmedida forman parte de su estilo. Sin embargo, documentos de producción y fotos de rodaje confirman que su nombre estuvo vinculado a Chad Powers, lo que refuerza su versión.

La ausencia de un comunicado oficial por parte de Hulu o del propio Glen Powell mantiene la incertidumbre y alimenta las especulaciones.

Polémica contrastada

El estallido de Brittney Rae Carrera tras verse reemplazada por Haliey Welch en Chad Powers expone el pulso entre talento actoral y poder de influencia digital. Más allá de si se trata de una reacción espontánea o de una estrategia mediática, el episodio refleja un cambio profund, en la era de los algoritmos, los seguidores pueden decidir tanto como un casting. La pregunta ahora es si este modelo será pasajero o marcará el futuro del entretenimiento.