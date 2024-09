El PP reclama a Mónica García que financie "con urgencia" dos fármacos para cáncer de mama metastásico

El Partido Popular ha reclamado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que el Ministerio de Sanidad financie con urgencia los fármacos 'Enhertu' y 'Trodelvy' para dos tipos de cáncer de mama metastásico. Además, durante el Pleno del Senado de este martes, le ha reprochado que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) haya rechazado "hasta en cuatro ocasiones" su financiación, "dejando a 3.000 personas sin acceso a este tratamiento por no estar financiado".

"Estos fármacos han duplicado la supervivencia libre de progresión y, por supuesto, han reducido el riesgo de muerte. Dígame, señora ministra, si en la próxima reunión del próximo 26 de septiembre de la CIPM van a aprobarse estos dos fármacos", ha preguntado el senador popular, José Manuel Aranda, a la ministra, quien ha evadido la pregunta sin dar una respuesta clara sobre la decisión que se tomará en la próxima Comisión, según recoge Ep.

Así, ha recriminado a García que estos fármacos -'Enhertu', para la indicación de cáncer de mama metastásico HER2 Low, y 'Trodelvy', para cáncer de mama metastásico HR+ y HER2 -- no se financien para estas indicaciones "por criterios de racionalización del gasto público e impacto presupuestario en el Sistema Nacional de Salud".

Ante estas declaraciones, la ministra ha asegurado que "el Ministerio por supuesto que está comprometido con asegurar el acceso a todas las pacientes, a todos los medicamentos innovadores, asegurando, cómo no, ese acceso a todos aquellos tratamientos que sean de primera y de segunda línea".

"España es un país pionero en los ensayos clínicos, casi 900 y un 30% son de fármacos oncológicos. Resulta complejo, por no decir imposible, de entender que un país que se enorgullece de ser pionero en los ensayos clínicos rechace la financiación de dos fármacos que tienen asegurada un progreso, una mejoría en la calidad de vida de estos pacientes. La denegación de esta nueva indicación es un ejemplo claro de que no preocupa demasiado la innovación oncológica que sufre España en comparación con otros países", ha contestado el senador Aranda.

6.600 pacientes mueren cada año por cáncer de mama metastásico

A continuación, el senador popular ha mencionado los nombres de varias pacientes que están esperando que este tratamiento sea financiado por el Gobierno para poder acceder a él y que se encontraban este martes presentes en el pleno del Senado.

"Yo quiero decirles una cosa desde la emoción. Hoy somos la voz de Victoria, de Sara, de Raquel, de Alejandra, de Nines, de Ángels y de todas las mujeres que necesitan 'Enhertu' y 'Trodelvy' para seguir viviendo. Para mantener la esperanza de que vuelva a salir un nuevo fármaco que permita cronificar su enfermedad tumoral. Por ellas, por sus hijos, por sus parejas, por las personas que no han logrado acceder a este fármaco", ha declarado Aranda.

Así, se ha dirigido a la ministra pidiendo que "desbloquee su financiación" y que recuerde que "hay 6.600 mujeres que mueren anualmente por cáncer de mama metastásico y que es la principal causa de mortalidad de las mujeres entre 35 y 50 años". Aranda cerraba su intervención dando paso a una gran ovación de la bancada popular a las pacientes peresente este martes en la cámara alta.

Por su parte, la ministra de Sanidad se ha escudado en que en la CIPM no solo interviene el Ministerio de Sanidad, sino otros ministerios y las comunidades autónomas, asegurando que "ha sido el Ministerio de Sanidad el que ha llevado en reiteradas veces la ampliación de financiación para estas dos indicaciones".

Un "compromiso" tibio

"Queremos efectivamente que se amplíen esas indicaciones y por eso nos comprometimos con las mujeres con que desde el Ministerio íbamos a luchar y a pelear porque así fuera. Por eso también les digo que ahí tampoco podemos estar hablando de que España es un país en el que hay unas limitaciones y hay un bloqueo por parte del Gobierno al acceso de medicamentos. No es así, señor Aranda, no es así, señores del Partido Popular", ha aseverado García.

La ministra hace referencia a la reunión on line que mantuvo el pasado 1 de agosto con pacientes españolas con cáncer de mama matastásico, que le habían pedido reiteradamente que las escuchara. Como informó este periódico, tanto García como el director general de Cartera y Farmacia, César Hernández, se limitaron a echar balones fuera y argumentar que el proceso para obtener esa financiación pública no depende solo Sanidad, sino también de los ministerios de Hacienda, Industria y Economía, de las comunidades autónomas y de los laboratorios fabricantes (Alianza AstraZeneca y Diachi Sayko Gilead). Pese a que la ministra les aseguró que la intención es llegar a un acuerdo de precio, también señaló que, como la negociación implica a múltiples interlocutores, el proceso se podría prolongar en el tiempo. Un tiempo que ellas no tienen.