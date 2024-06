¿Es recomendable preparar comida casera para nuestro perro?

Las personas que tienen la responsabilidad y el privilegio de tener a un perro a su cargo y quieren proporcionarle todo lo que necesitan para llevar una vida feliz y saludable, estan interesados en asegurarse de que este reciba una nutrición adecuada, segura y de alto valor nutricional; algo esencial para su bienestar, su energía y su vitalidad general.

Los veterinarios suelen recomendar que demos piensos preparados específicamente para los perros, porque ofrecen una dieta completa y equilibrada. Los piensos de calidad contienen todos los nutrientes necesarios para los caninos, en las proporciones adecuadas. Además, son fáciles de dosificar y de almacenar. También, el pienso ayuda a mantener la salud dental de los perros, ya que su textura ayuda a limpiar los dientes y a reducir la formación de sarro.

Algunos dueños, sin embargo, se plantean hasta qué punto es recomendable y seguro, suplementar o sustituir la dieta del animal con preparaciones caseras. Pueden considerar el cocinar para él como una forma de mostrar amor y cuidado, preparando sus comidas con el mismo cuidado que prepararían las suyas. Y lo cierto es que la comida humana no es necesariamente mala para los perros, y pueden consumirla con relativa asiduidad. Sin embargo, es necesario tomar algunas precauciones:

Perro comiendo Dreamstime Dreamstime

La dieta natural de los perros

Si optamos por incorporar comida humana de forma regular en la dieta de nuestro perro, es imperativo diseñar un plan de alimentación equilibrado que satisfaga todas las necesidades nutricionales del canino. Esto implica cuidadosa consideración de las proporciones adecuadas de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales, y la exclusión consciente de alimentos que puedan ser nocivos para su salud. Es vital garantizar un equilibrio nutricional que incluya todos los nutrientes esenciales requeridos por el perro.

El principal desafío con las dietas caseras radica en el riesgo de un desequilibrio nutricional. Los perros necesitan una combinación específica de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Sin un plan de alimentación cuidadosamente construido específicamente para un perro, una dieta casera puede fácilmente fallar en cumplir con estos requisitos, lo que podría conducir a graves deficiencias nutricionales.

Por eso, lo primero que debemos entender que los perros son "carnívoros facultativos". Eso significa que si bien su dieta se basa principalmente en carne, también tienen la capacidad de consumir plantas. Aunque metabolizan los carbohidratos y pueden obtener micronutrientes de las frutas y verduras, estos no deberían constituir más del 5% de su dieta total.

¿Qué deben comer perros y gatos para mantenerse saludables? Canva

Además, también es importante mencionar que existen algunos alimentos que, por diversas razones, no son recomendables para el animal:

Lista de alimentos prohibidos para los perros

Dentro del grupo de alimentos que no son recomendables para los perros incluimos, en primer lugar, el chocolate, que es peligroso para los perros debido a la teobromina, una sustancia que no pueden metabolizar correctamente y puede ser mortal en grandes cantidades. Tampoco es recomendable el azúcar. A pesar de la creencia popular, lo cierto es que el azúcar no causa ceguera, a menos que el perro sea diabético. Sin embargo, eso no significa que sea recomendable su consumo, en absoluto.

También hay algunas frutas y verduras que, aunque son comunes en la dieta humana, pueden ser perjudiciales para los perros. Uvas, pasas y grosellas pueden causar serios daños renales, incluyendo insuficiencia renal. Los frutos secos como nueces, almendras, avellanas y castañas deben evitarse, especialmente las nueces de macadamia que contienen una toxina que afecta el sistema nervioso del animal.

Alimentos como cebolla, cebollino y ajo pueden provocar intoxicación crónica en perros, causando problemas sanguíneos, diarrea, dolor de estómago y náuseas si se consumen en grandes cantidades. Los hongos silvestres pueden ser tóxicos para los perros, aunque los de supermercado son seguros. Finalmente, el aguacate contiene una toxina llamada persina, perjudicial para los intestinos de los perros.

En resumen, al alimentar a nuestros perros con dietas caseras sin la debida orientación, corremos el riesgo de causar deficiencias o excesos nutricionales a largo plazo, lo cual puede tener graves repercusiones en la salud del perro. Por eso, lo mejor es consultar a un especialista para dejarnos guiar en cuáles son los límites, proporciones y preparaciones adecuadas para alimentar a nuestro perro.