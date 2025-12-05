Los regalos de Navidad que atraen la mala suerte, según el Feng Shui

En plena cuenta atrás para las celebraciones, los regalos vuelven a ser uno de los grandes protagonistas de la Navidad. Para muchas familias, este momento del año es sinónimo de reencuentros, cenas especiales y platos tradicionales. Y, por supuesto, de detalles pensados para agasajar a los más queridos, aunque no todo vale si se observa desde el prisma del Feng Shui.

Esta práctica milenaria, centrada en favorecer el bienestar en el hogar y en cuidar la energía de los espacios, advierte de que ciertos obsequios pueden resultar poco recomendables. De hecho, señala tres tipos de regalos que conviene evitar porque podrían obstaculizar la energía o atraer la mala suerte.

Objetos afilados y relojes

Aunque a menudo se consideran elegantes o útiles, los objetos afilados se asocian en el Feng Shui con cortes, rupturas y distanciamientos. Por eso, no serían la mejor elección para regalar en una época que busca reforzar los vínculos. En esta misma línea, los relojes también entrarían en la lista de obsequios a evitar, ya que simbolizan el paso del tiempo.

Plantas que requieren mucho cuidado

Las plantas suelen verse como un regalo bonito y lleno de vida, pero el Feng Shui matiza que aquellas que exigen demasiada atención pueden convertirse en un presente dudoso. El motivo es su carga simbólica: si la planta se marchita, podría interpretarse como un mal augurio.

Ropa heredada o usada

Regalar prendas de segunda mano puede ser un gesto con buena intención, pero según el Feng Shui, este tipo de ropa conserva aún la energía de quienes la usaron antes. Esa energía, señala esta práctica, podría interferir en el bienestar de sus nuevos dueños.