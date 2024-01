Rut, la mujer a la que amputaron brazos y piernas que reclama mejor atención sanitaria en España

Rut Carpintero vio como el 22 de abril de 2023 su vida cambiaba para siempre. Ingresó en urgencias “por una supuesta faringitis” pero acabó en la UCI y en coma. Todo provocado por una neumonía bilateral con origen desconocido que desembocó en un shock séptico y en isquemia en las cuatro extremidades. Debido a la gangrena tuvieron que amputarle los brazos a la altura de los antebrazos, la pierna izquierda a la altura del fémur y la derecha por la tibia.

Desde entonces, su recuperación está siendo un camino lleno de obstáculos. Está aprendiendo a caminar con sus nuevas prótesis, pero tiene que desplazarse de Valladolid a Madrid a recibir su tratamiento, lo que le supone además de un coste económico muy elevado, la separación constante de sus hijas de 3 y 4 años. Por este motivo, se ha embarcado en una campaña en Change.org solicitando acceso a fisioterapeutas especializados en prótesis y amputaciones en la sanidad pública, independientemente de la comunidad autónoma en la que el paciente resida.

La impulsora de la recogida de firmas explica que muchos de los obstáculos que se está encontrando se deben “a que no hay fisioterapeutas ni terapeutas ocupacionales en ningún hospital público de Castilla y León con conocimientos específicos sobre amputaciones ni sobre prótesis de miembros superiores ni inferiores. Eso supone que no preparan para el uso de prótesis ni enseñan a utilizarlas, a veces ni siquiera saben cómo son ni las han visto nunca.”

Cuenta que está recibiendo esos tratamientos en Madrid, costeándoselos de su bolsillo, incluyendo desplazamiento y manutención. Unos viajes que le suponen, además de un desembolso económico, separarse continuamente de sus dos niñas de cuatro y tres años: “Durante ese tiempo esas niñas tan pequeñas vuelven a estar sin sus padres”.

Por todo ello, Rut inició una recogida de firmas en Change.org solicitando “que todos los hospitales provinciales cuenten con fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales formados específicamente para tratar pacientes con amputaciones” porque “solo así se podrá ayudar a las personas como yo a adaptarse física y emocionalmente después del trauma devastador que supone perder una extremidad”. La vallisoletana inició su petición el pasado 19 de enero y cuenta ya con más de 30.000 apoyos.

Otras personas amputadas que apoyan la petición de Rut

A Pedro Monreal, también residente en Valladolid, le amputaron la pierna hace casi 30 años, cuando tenía 23. Recuerda su salida del hospital como un proceso muy duro emocional y físicamente y apoya la petición de Rut porque él también se encontró muy solo y sin la ayuda de profesionales especializados que entonces habría necesitado.

"No puedo contar la cantidad de veces que he tenido que viajar a Madrid en estos casi 30 años para todo lo que tiene que ver con mi prótesis. No puede ser que tanto tiempo después no hayamos avanzado y que personas como Rut tengan que seguir viajando lejos de su casa para algo tan básico como hacer rehabilitación o aprender a manejar sus prótesis. Es un atraso que en 2024 haya comunidades autónomas como la nuestra en las que sigue sin haber los servicios básicos que las personas con amputaciones necesitamos".

Julián Navarrete, de Gerona, sufrió un accidente de moto y tuvieron que amputarle ambas piernas. Apoya la petición de Rut porque por su experiencia sabe que es esencial el conocimiento específico de los profesionales: “merecemos una atención especializada”.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cada año se realizan alrededor de 4.000 amputaciones mayores solo por enfermedades vasculares periféricas. Este número no incluye las amputaciones causadas por accidentes o enfermedades como el cáncer.