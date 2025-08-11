¿Sabes lo que tu aliento dice de ti?

Cuando pensamos en pruebas médicas, muchas veces imaginamos análisis de sangre o estudios complicados. Sin embargo, existe una prueba sencilla, rápida y sin dolor que puede decirnos mucho sobre nuestra salud: el test del aliento.

Esta prueba, también conocida como prueba del aliento, analiza el aire que exhalamos para detectar distintos problemas de salud, especialmente relacionados con el sistema digestivo. ¿Lo mejor? Es totalmente no invasiva: solo hay que soplar.

Aunque existen varios tipos de test del aliento, todos comparten el mismo principio:,detectar ciertos gases o compuestos en el aire que exhalamos, los cuales pueden revelar lo que está ocurriendo dentro del cuerpo.

El Dr. Gonzalo Jesús Gómez, especialista en Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud San José nos explica todo lo que puede hacer este test por nosotros.

El Dr. Gonzalo Jesús Gómez, especialista en Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud San José Quirónsalud

Infección por Helicobacter pylori

Esta bacteria vive en el estómago y puede causar molestias como acidez, dolor, úlceras e incluso aumentar el riesgo de cáncer gástrico. “El test del aliento”, apunta el especialista, “permite detectar si está presente sin necesidad de endoscopías ni análisis invasivos. Solo se ingiere una bebida especial y, si la bacteria está activa, se libera un gas que se detecta con la espiración”.

Intolerancia a la lactosa o a la fructosa

Si te sientes hinchado, con gases o malestar después de tomar leche o alimentos dulces, podrías tener una intolerancia. El test del aliento puede confirmarlo: tras tomar una bebida con ese azúcar, “se mide si el cuerpo produce gases como el hidrógeno, señal de una mala digestión”.

Sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO)

El intestino delgado no debería tener muchas bacterias. “Si se acumulan en exceso”, subraya el Dr. Gómez, “pueden causar síntomas como hinchazón, diarrea o digestiones lentas”. El test del aliento ayuda a detectar este desequilibrio bacteriano de forma sencilla.

Medición de alcohol en sangre

Muy conocido en controles de tráfico, el test del aliento también se usa en hospitales para saber si una persona tiene alcohol en sangre, ya que el etanol se elimina en parte por los pulmones. Es rápido, práctico y muy fiable.

El test del aliento se ha ganado un lugar importante en la medicina porque no duele (no pincha ni molesta), es rápido (dependiendo del tipo entre 30 minutos y 2 horas, es seguro (apto para adultos, niños y personas mayores) y evita procedimientos invasivos, como endoscopias si no son necesarias.

“El test del aliento”, concluye el especialista, “es una herramienta moderna, cómoda y eficaz para detectar desde infecciones gástricas hasta intolerancias alimentarias”. Si tienes molestias digestivas frecuentes o necesitas un diagnóstico preciso sin pasar por pruebas invasivas, este tipo de estudio puede ser una excelente opción.