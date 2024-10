Sanidad espera aprobar en noviembre la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla ha informado de que la intención del Ministerio es que el primer borrador de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos pase por el Consejo de Ministros a lo largo del mes de noviembre. "Va a ser una reforma ambiciosa que intentará modernizar y actualizar todo lo relacionado con la política farmacéutica de nuestro sistema", ha destacado Padilla durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. En este sentido, Padilla ha afirmado que se van a realizar modificaciones para que los farmacéuticos tengan la capacidad de sustitución de fármacos. "Especialmente en contextos de problemas de suministro de determinados medicamentos, de forma protocolizada por parte de la Agencia Española de Medicamentos", ha añadido. Al hilo, Padilla ha puesto el ejemplo de que los pacientes tengan que volver a la consulta de su médico porque los farmacéuticos no pueden hacer una sustitución del medicamento. "No sé si les ha pasado que le prescriben un medicamento y que en la farmacia les digan que no tienen cápsulas, pero tienen comprimidos, pero que no pueden hacer la sustitución, y tienen que ir otra vez al médico para que vuelva a recetar. Esto no tiene ningún tipo de sentido", ha aclarado. Además, el secretario de Estado ha comunicado que en la reforma se van a abordar otros elementos, como la incorporación de criterios medioambientales en los procesos de financiación de medicamentos. "En este sentido tenemos un modelo muy claro y muy bueno a este respecto que sería Reino Unido. No son los únicos, cada vez más países están incorporando criterios medioambientales para poder priorizar aquellas cosas que son socialmente deseables dentro de nuestro sistema. Así que avanzaremos en esa redacción", ha resaltado.

Así, la Ley incorporará una "necesaria" modificación del sistema de precios de referencia. "Una medida largamente solicitada por múltiples actores del sistema sanitario y que ha demostrado, además, según lo que podemos estudiar de otros países, incrementar la penetración de los genéricos en el sistema", ha matizado. En este punto, Padilla ha destacado que en España el porcentaje de medicamentos genéricos a nivel ambulatorio que se dispensan ronda el 45 por ciento, mientras que en el conjunto de la Unión Europea de media es un 65 por ciento. "Que un medicamento genérico se diferencie de precio hacia abajo no tiene por qué obligar a que el medicamento de marca automáticamente tenga que bajar también. Tenemos que contemplar cuáles son los elementos diferenciales que permitan al medicamento genérico competir, aumentar la competitividad, aumentar su penetración dentro del mercado de medicamentos para que podamos incorporar los medicamentos genéricos sin que eso suponga un lastre para la industria farmacéutica innovadora", ha explicado.