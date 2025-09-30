Sanidad nombra a Xisca Sureda nueva delegada para el Plan Nacional sobre Drogas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Francisca, Xisca, Sureda como nueva delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas con el reto de impulsar las políticas de reducción de la demanda del consumo de drogas y de los programas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reducción de daños.

Como secretaria de la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas, Sureda coordinará los asuntos que hayan de someterse a ese órgano y velará por la ejecución de sus acuerdos, ha especificado el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

Además, ejercerá la coordinación interministerial y las diferentes administraciones e instituciones tanto públicas como privadas, que desarrollen actividades en el ámbito del Plan Nacional sobre Drogas, prestándolas el apoyo técnico necesario.

Nacida en Mallorca en 1985, Sureda es licenciada en Farmacia por la Universidad de Barcelona, con máster en Salud Pública y doctorada en Medicina.

En los últimos años ha desarrollado su labor profesional como docente e investigadora en el área de medicina preventiva y salud pública en la Universidad de Alcalá, en Madrid, donde también ha sido coordinadora del grupo de Investigación en Salud Pública y Epidemiología (ISPE).

Ha centrado su actividad laboral en la docencia, la investigación y la evaluación de políticas y otras intervenciones encaminadas al control y prevención del consumo de alcohol y tabaco y la exposición al humo ambiental del tabaco.

Ha sido investigadora asociada de la Unidad de Control del Tabaquismo del Instituto Catalán de Oncología y en la Escuela de Salud Pública y Políticas Sanitarias de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

Ha colaborado con diferentes instituciones, asociaciones y sociedades científicas y ha realizado una labor de divulgación para avanzar en políticas que mejoren la salud de la población basadas en la evidencia, con enfoque de equidad social.