Sanidad retira una manteca corporal que incluía un calendario de adviento de marca Yepoda

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado este lunes de la retirada del mercado de un lote de una manteca corporal de la marca Yepoda que formaba parte de su calendario de adviento 2025 por la proliferación de una bacteria tras su uso.

Según ha informado la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad en un comunicado, Yepoda ha dejado de comercializar y ha iniciado la recuperación del lote afectado de 'The cocoa cloud', el SR335, que estaba en el día 8 del calendario de este año y que ha sido comercializado exclusivamente a través de su web.

De acuerdo con la información que ha facilitado Yepoda a la Aemps, la decisión viene después de haber observado que, tras el uso de este cosmético, se producía un crecimiento del microorganismo 'pseudomonas aeruginosa' que responde a una pérdida de eficacia del conservante.

Yepoda ha publicado además en su web un mensaje para informar sobre los pasos a seguir si se dispone de alguna unidad y se ha puesto en contacto con los consumidores que adquirieron el producto mediante correo electrónico.

De todo ello ha dado cuenta ya la Aemps a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.