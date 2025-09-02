Los sindicatos piden a Sanidad posponer la reunión del jueves del Estatuto Marco

Los sindicatos han pedido este martes al Ministerio de Sanidad que la reunión convocada el próximo 4 de septiembre para continuar con la negociación del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco se celebre tras el encuentro del ministerio con las comunidades autónomas.

En un comunicado, las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han recordado que en la última reunión, celebrada el pasado 29 de julio, ambas partes pactaron continuar la negociación a partir del 16 de septiembre.

"Consideramos inadecuado mantener la reunión del día 4 de septiembre dado que requerimos poder contar previamente con una nueva versión del anteproyecto de ley del Estatuto Marco que incluya las alegaciones realizadas por las CCAA, y no al revés, a fin de que podamos fijar nuestra posición final", han explicado.

Según los sindicatos, el calendario pactado incluye hasta un total de cinco reuniones a lo largo de la segunda quincena de septiembre, con el objetivo de abordar lo que habían solicitado con respecto al nuevo modelo de clasificación profesional y la jubilación voluntaria, entre otras cuestiones aún pendientes de acuerdo.

Así pues, defienden que sería "adecuado" que Sanidad les trasladara un nuevo texto con propuestas sobre estas materias, consideradas "fundamentales" por todas las organizaciones sindicales presentes en la mesa de negociación, quienes ya rechazaron las sugerencias previas del ministerio sobre estos asuntos.

"En modo alguno es nuestro interés alargar la negociación de manera innecesaria sino concluirla de la mejor manera", han aseverado los sindicatos médicos, quienes han denunciado que en algunos momentos el ministerio ha ralentizado y paralizado el proceso, informa Efe.