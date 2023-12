La soledad indeseada golpea en Navidad

El 10,2% de las personas que se sienten solas en España sufren más este aislamiento en Navidad, según el estudio 'El coste de la soledad no deseada en España', del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (SoledadES) impulsado por la Fundación ONCE, que señala que entre las causas del aislamiento involuntario figura la de la falta de convivencia y apoyo familiar y social, acusada por el 57,3% de las personas encuestadas en situación de soledad. En este sentido, el informe refleja que esta falta de apoyo puede deberse, en función del mismo trabajo, a que los familiares residan lejos (11,9%), a haber dejado de convivir con las personas que se convivía antes (10,5%) o a no sentirse comprendido por la gente de su alrededor (8,5%).

El trabajo, dado a conocer en primavera y elaborado con apoyo de Nextdoor, señala, en esta misma línea, que un 22,9% de las personas entrevistadas se sienten solas durante todo el día, incluidos periodos como los navideños; casi el 20,9% percibe este sentimiento de soledad durante los fines de semana y que, por término medio, las personas en situación de soledad no deseada llevan aproximadamente seis años en esta situación. Asimismo, muestra que el voluntariado tiene efectos positivos en las relaciones sociales y apunta que es una "vacuna" contra la soledad y que el porcentaje de personas voluntarias que se sienten en soledad es casi un 25% menor que en el conjunto de la población.

En este sentido, según se desprende del estudio 'La Acción Voluntaria en 2023' publicado por la Plataforma del Voluntariado de España, miembro de SoledadES, un total de 4,5 millones de personas mayores de 14 años realizan algún tipo de voluntariado en España, el 11% de la población. Un 9,1% de las personas que hacen voluntariado tienen discapacidad. Además, indica que existe un interés ciudadano en realizar acciones contra la soledad. Un 60% de las personas que no hace voluntariado estarían dispuestas a realizarlo para combatir la soledad no deseada.

Por otro lado, SoledadES recuerda, según recoge Europa Press, que su primer trabajo, 'Estudio sobre la percepción de la soledad no deseada', apunta a políticos y medios de comunicación como "principales agentes implicados en la mejora de la soledad", que supone un problema para el 92% de la población. Este estudio fue elaborado a partir de una encuesta realizada a más de 400 personas de entre 16 y 74 años residentes en España y dado a conocer en 2022. Concretamente, señalaba que el 92,9% de los españoles cree que la soledad es un problema social "bastante" o "muy importante" que debe abordarse con políticas públicas e información por parte de los medios.