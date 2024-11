La tecnología educativa más transformadora, en Simo Educación 2024

En un contexto de grandes cambios como los que se están produciendo en el ámbito de la educación, con la entrada en vigor de la nueva prueba de acceso a la universidad (PAU), llega la celebración de la décima edición de Simo Educación, organizada por Ifema Madrid, en colaboración con Educación 3.0.

Bajo el lema «Tecnología que inspira la Transformación Educativa», el Recinto Ferial de Ifema acogerá del 19 al 21 de noviembre a una notable representación de empresas y profesionales que marcan el desarrollo de la innovación pedagógica de nuestro país.

Cerca de 140 empresas líderes en tecnología educativa y distribuidores de material educativo, se darán cita este año, entre los que cabe destacar la presencia de compañías relevantes del sector tecnológico, como Acer, Apple, Asus, Epson, Google for Education, HP, Promethean, Samsung y Smart; compañías distribuidoras de tecnología, mobiliario y material para los centros educativos como Abacus, Edime, Goldenmac, Rossellimac, Semic, Singladura, Nunsys, Synetech y Xenon Computer, entre otras; así como apps y plataformas educativas como Additio App, Alexia, Canva, Edpuzzle, Mathew, Monk, One y Neo, Peñalara Software, Smile and Learn, Tellfy o TokApp; así como empresas y asociaciones de robótica y programación como BeByte, Codelearn, Complubot, Happy Code, HispaRob, Lego Education, Letcraft Educación, Ro-botica, y Robotix, entre otras.

Todas ellas estarán presentes en el Pabellón 5, donde mostrarán sus últimas soluciones y servicios, convirtiendo el salón en un punto de encuentro indispensable para descubrir las tendencias y novedades tecnológicas al servicio de la mejora de los procesos de aprendizaje y la eficiencia en la gestión de centros educativos.

Áreas especializadas

Más allá de la zona de exposición, la organización ha preparado un completo programa que, a lo largo de los tres días de celebración, llevará a cabo más de 60 ponencias, talleres y mesas redondas en las que participarán 90 expertos del sector educativo. Se abordarán aspectos sobre cómo la tecnología está transformando la forma de enseñar y aprender en todas las etapas educativas y ciclos formativos, y cómo la innovación y pedagogía están jugando un papel esencial en la mejora del sistema.

Las conferencias y talleres prácticos tendrán como temática principal a la IA, su uso en el aula, la tecnología educativa como herramienta que apoya los procesos de enseñanza-aprendizaje, la filosofía y la ética que debe regir el uso de la tecnología, y la relación entre la educación emocional, la salud mental y el acoso escolar.

Simo Educación quiere reconocer las buenas prácticas en las aulas con la celebración de los XII Premios a la Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras 2024. La organización premia 14 Experiencias Docentes Innovadoras que han sido desarrolladas en distintos centros educativos de toda España. Se trata de la fase final de un proceso en el que un jurado ha analizado más de 200 propuestas diferentes en sus correspondientes categorías. Los proyectos serán galardonados en un evento que tendrá lugar el miércoles 20 en el Recinto Ferial.

Por su parte, Simo Impulso se establece como una plataforma cuyo objetivo es visibilizar y apoyar a iniciativas empresariales y nuevas empresas que desarrollan proyectos innovadores de base tecnológica con un amplio potencial de aplicación en el sector educativo. Alineado con ello, Simo Innova mostrará una gran selección de innovaciones tecnológicas desarrolladas en el ámbito educativo por parte de las empresas expositoras.

También tendrá lugar una nueva edición de la Jornada de Directores y Gestores de Instituciones Educativas, patrocinada por Google for Education, con una interesante agenda de actos que explorarán el papel fundamental de las últimas innovaciones tecnológicas en la educación en las próximas generaciones y el liderazgo educativo en la era de la IA. Y dentro del programa Simo Inspira, se mantienen las charlas inspiradoras de 20 minutos para motivar a los educadores en su labor diaria.

La irrupción de las nuevas tecnologías ha modificado el rol del docente dentro de la comunidad educativa, hasta el punto que herramientas como la IA pueden ser muy útiles en diversas áreas, desde la gestión de las aulas, hasta la personalización del aprendizaje. Conscientes de todo ello, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (Intef), dependiente del Ministerio de Educación, apoyará un año más la certificación de asistencia del profesorado del Salón como actividad de formación permanente. Algunas de sus charlas y talleres estarán centradas en la formación del profesorado, en el uso de plataformas interactivas, la ciberseguridad en entornos escolares, y la gestión de los datos educativos, además de organizar una interesante mesa redonda dentro de su amplio programa de jornadas.

El Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, se presenta como una oportunidad única para los docentes que buscan mantenerse a la vanguardia en el uso de tecnologías educativas. De cara a las empresas participantes, volverá a ser el escenario imprescindible para la dinamización del negocio, estableciéndose como el mejor referente en España en tendencias tecnológicas para la educación y la mejora de los procesos de aprendizaje.