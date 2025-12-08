Un terremoto de magnitud 4 sacude Álava: "Dos golpes muy fuertes, como dos explosiones"

Un terremoto de magnitud 4 ha ahecho temblar este lunes a gran parte de Álava. El seísmo registrado a las 00:10 horas y con una profundidad de 0 kilómetros, ha tenido su epicentro al noroeste del municipio, según informa el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

La sacudida se ha sentido en distintos puntos del territorio, entre ellos la capital alavesa, situada a unos 21 kilómetros. En Vitoria, numerosos vecinos notaron el temblor y algunos incluso se despertaron sobresaltados. En Iruña de Oca la sensación ha sido más intensa y, además, se ha registrado una réplica.

Según ha confirmado la agencia vasca de gestión de emergencias, SOS Deiak, no se han registrado daños personales ni materiales.

El alcalde de esta localidad, Miguel Ángel Montes, ha recorrido tras el seísmo los cinco pueblos que conforman el municipio para comprobar personalmente que no ha habido daños. "Ahora hay tranquilidad, no ha pasado nada, pero ha sido un susto muy, muy grande", ha señalado en declaraciones a EFE.

Montes ha descrito la sacudida como “dos golpes muy fuertes, parecidos a explosiones”, que hicieron vibrar la mesa en la que trabajaba. Muchos residentes, despertados por el temblor, contactaron de inmediato con el Ayuntamiento para pedir información."Lo ha notado todo el mundo, se han movido las camas", ha añadido.

El alcalde ha subrayado que es la primera vez que un episodio de este tipo se vive en la zona.