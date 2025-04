Si tienes rollos de papel higiénico no los tires: son un auténtico tesoro

¿Alguna vez has tirado un rollo de papel higiénico vacío sin pensarlo dos veces? No estás solo. En la mayoría de los hogares, estos pequeños tubos de cartón terminan en la basura sin contemplaciones. Sin embargo, lo que muchos no saben es que están desechando un recurso versátil con múltiples usos en la vida cotidiana. Desde organizar cajones hasta crear macetas biodegradables o juguetes educativos, los rollos vacíos tienen un potencial sorprendente.

Rollos como separadores de cajones: orden sin gastar

Uno de los usos más prácticos y sencillos es emplearlos como organizadores en cajones. Cortándolos por la mitad o usándolos enteros, puedes mantener en orden cables, cargadores, clips y otros pequeños objetos. Es una excelente opción para quienes desean evitar el gasto en organizadores comerciales, y especialmente útil para enseñar a los niños a mantener cada cosa en su lugar.

Macetas biodegradables para tus plantas

Si te interesa la jardinería, estos rollos pueden convertirse en macetas temporales ideales para germinar semillas. Solo necesitas rellenarlos con tierra, plantar tu semilla y esperar a que crezca. Al ser biodegradables, puedes colocarlos directamente en el suelo sin dañar el medio ambiente. Además, ayudan a que las raíces crezcan de forma más saludable.

Manualidades para niños: imaginación al poder

Los niños adoran transformar cosas. Con papel, pinturas y pegamento, un simple rollo de papel higiénico puede convertirse en prismáticos, cohetes, animalitos o personajes de cuentos. Estas actividades no solo estimulan la creatividad, sino que también enseñan el valor de reutilizar materiales, algo cada vez más importante en un mundo lleno de desechos digitales y físicos.

Sujetacables: solución rápida al caos tecnológico

Enrollando cada cargador y colocándolo dentro de un rollo. Puedes etiquetarlos según su uso (móvil, tablet, portátil) o decorarlos para darles un toque personal. Una solución sencilla y eficaz para mantener el orden sin invertir en organizadores costosos.

Decoraciones navideñas y temáticas sin gastar

En temporada de fiestas, los rollos vacíos pueden tener una segunda vida como adornos navideños. Árboles, estrellas, guirnaldas o incluso marcapáginas decorativos pueden crearse con pocos materiales y mucha creatividad. Es una actividad ideal para compartir en familia y transformar un simple cartón en una decoración con valor emocional.

Portalápices y organización de escritorio

Para quienes trabajan desde casa o tienen un rincón de estudio, los rollos vacíos pueden convertirse en organizadores de escritorio. Pegándolos entre sí sobre una base rígida, y decorándolos al gusto, se obtiene un contenedor funcional, económico y decorativo para lápices, bolígrafos y otros útiles.

Quizá la próxima vez que termines un rollo de papel higiénico, lo mires con otros ojos. Con un poco de imaginación, puede transformarse en algo útil, divertido o incluso decorativo. Porque a veces, los objetos más simples esconden los mayores tesoros. Y todo empieza por no tirarlos sin pensarlo dos veces.