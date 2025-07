Los tres archipiélagos africanos que reciben mas turistas que habitantes

Playas de arena fina, aguas cristalinas, flora y fauna centenarias y patrimonio cultural son atracciones muy solicitadas durante el verano, cuando las temperaturas se disparan en todo el mundo. Los archipiélagos de Seychelles, Mauricio y Cabo Verde son refugios privilegiados contra la ola de calor. Su popularidad es tal que reciben más turistas que sus habitantes.

Comienza el verano, una época privilegiada para el turismo de playa, especialmente en estas épocas de temperaturas tan altas. Varios destinos turísticos del continente se destacan en esta época. En este sentido, los archipiélagos de Mauricio, Seychelles y Cabo Verde son destinos paradisíacos que se encuentran entre los más bellos del mundo. Se tiende a creer que todos estos archipiélagos son más o menos similares. Esto está lejos de ser cierto. Si bien su denominador común es la belleza de sus playas, aguas turquesas y exuberante naturaleza, lo cierto es que cada uno de ellos cultiva un carácter excepcional y original.

En 2024, estas islas recibieron a poco más de 2,91 millones de turistas, con una población combinada de tan solo 2,02 millones, según un informe publicado por Le 360. Para atraer a más visitantes este verano, las autoridades planean aprovechar el impacto de un clima marcado por el aumento de las temperaturas, el renovado interés en los viajes internacionales, las campañas de marketing, la mejora de la conectividad aérea y una mayor accesibilidad gracias a los visados ​​a la llegada para ciertos destinos.

Las Seychelles, un archipiélago en el océano Índico occidental, es un verdadero paraíso terrenal, con multitud de lugares excepcionales para visitar. El archipiélago, con sus 115 islas, incluidas tres principales: Mahé, Praslin y La Digue, impresiona por su costa de ensueño y sus bahías caracterizadas por grandes rocas de granito talladas por la erosión marina, agrega. A diferencia de otros destinos que dependen del aumento de la llegada de turistas, cultiva su singularidad: es uno de los destinos más vírgenes. El archipiélago es pionero en la preservación de su flora y fauna. Los grandes complejos turísticos están obligados a respetar su entorno desde el principio.

En 2024, las llegadas de turistas aumentaron ligeramente un 0,5 % en comparación con 2023, alcanzando las 352.762 personas, para una población de 121 000 habitantes. Recibió aproximadamente el triple de su población. Los principales visitantes provinieron de Alemania con 54 925 turistas, Francia (42 410) y Rusia (38 172). Aproximadamente el 73 % de los turistas provino del mercado europeo.

Mauricio, también conocida como la Perla del Océano Índico, es famosa por sus playas vírgenes, su rica cultura y su gastronomía. Estos son tres aspectos que la isla espera atraer a más turistas, especialmente durante el verano. La temporada alta va de julio a diciembre, y la mayor afluencia coincide con las vacaciones de verano en Europa y las vacaciones de fin de año. Además de las exclusivas playas de arena fina bordeadas de cocoteros, el senderismo, el golf, las compras, el buceo, las cascadas y la vida silvestre son atracciones para visitar el país.

En 2024, Mauricio recibió 1,38 millones de turistas, un aumento del 6,7 % con respecto a 2023. Más del 64 % de los visitantes procedían de Europa, incluyendo Francia (339.421), el Reino Unido (158 188), Alemania (123 825)… África representó el 26 % del total de llegadas al país. Con una población de aproximadamente 1,3 millones de habitantes, Mauricio recibió un poco más de turistas que su población.

Cabo Verde es un magnífico archipiélago donde los turistas pueden elegir entre playas paradisíacas, impresionantes volcanes, senderismo y una vibrante cultura criolla. Las diversas islas, ubicadas a unos 600 km de la costa de Senegal, disfrutan de un clima tropical seco con temperaturas que oscilan entre los 20 y los 30°C durante todo el año.

Compuesto por diez islas volcánicas, nueve de ellas habitadas, el país ofrece una sorprendente diversidad de paisajes: playas vírgenes con cumbres escarpadas, valles exuberantes, desiertos de lava...

Las islas principales son Sal (playas, kitesurf, etc.), Boa Vista (playas, naturaleza, etc.), Santo Antão (senderismo, aventura, etc.), São Vicente (cultura, música, festivales), Santiago (patrimonio, diversidad, etc.), Fogo (volcán, senderismo, etc.), Maio (playas, dunas, etc.).

Con 600.000 habitantes, Cabo Verde recibió casi el doble de su población, o 1,18 millones de turistas, en 2024. Esto representa un aumento del 16,5 % con respecto al año anterior. Los establecimientos hoteleros registraron 5,65 millones de pernoctaciones, un 9,7 % más que el año anterior.