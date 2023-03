El Tribunal Constitucional valida la Ley de Eutanasia

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avala la Ley de Eutanasia. La mayoría de los magistrados -dos de ellos han votado en contra- han respaldado el borrador de sentencia elaborado por el progresista Ramón Sáez, que concluye que la normativa recurrida por PP y Vox es conforme a la Carta Magna al configurar la eutanasia como un derecho a una muerte digna, según confirman fuentes de la institución.

El TC mantiene que la Constitución ampara un derecho de autodeterminación que permite a la persona "decidir de manera libre, informada y consciente el modo y momento de morir en situaciones medicamente contrastadas de enfermedades terminales o gravemente incapacitantes".

La decisión supone el rechazo del recurso de inconstitucionalidad presentado por el partido de Santiago Abascal (el primero en formalizarse ante la institución), lo que acarreará que más adelante se desestime también el de los populares por aplicación de doctrina.

El TC considera que la normativa no vulnera el derecho fundamental a la vida y tampoco pone reparos a la regulación del derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios, dos de las cuestiones en las que PP y VOX señalaron posibles tachas de inconstitucionalidad.

Los argumentos de Vox

Vox argumentaba en su recurso que "la dignidad es consustancial a la vida humana" y esa dignidad "no puede justificar la extinción de la vida" y "exige del Estado y los poderes públicos que adopten las medidas que garanticen a todos una vida digna y, por tanto, eviten que cualquier persona, con independencia de su situación económica o vital, pueda sentir que su vida es indigna y no merece la pena ser vivida". Para la formación de Abascal, "resulta evidente que la eutanasia no forma parte de la integridad física y moral de un sujeto".

"La configuración de la eutanasia como derecho a morir con dignidad, como si entonces lo digno fuese morir, debiendo renunciar el sujeto a exigir de los poderes públicos y de la sociedad que le otorgue las herramientas para vivir en dignidad hasta la muerte -advertía Vox en ese recurso- tiene una indudable relevancia: la calificación como derecho subjetivo entraña no sólo una categorización ética, sino una llamada a su ejercicio", la "pendiente resbaladiza" (efecto llamada) de la que alertó el Comité de Bioética.

Para Vox configurar en la LO 3/2021 la eutanasia "como derecho subjetivo con el correlativo deber del Estado de prestar la muerte a sus ciudadanos dentro del sistema nacional de salud, no responde a un fin constitucionalmente legítimo".