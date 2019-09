Un gran simio que caza gatos y ataca a niños aterroriza a los habitantes de Santa Fe

Una extraña criatura está sembrando el pánico entre los habitantes de la ciudad de Santa Fe de Texas. Descrito por los testigos como una especie de gran simio o chimpancé que vaga por las calles cazando gatos y amenazando a los niños.

La primera vez que se tuvo constancia de su presencia fue el pasado lunes, cuando Patricia de la Mora llamó a la policía para decirle que había visto a algún tipo de primate provocando el caos y el pánico de las personas que circulaban en la esquina de las calles 24 y East Bellaire, al suroeste de la ciudad.

De la Mora indicó que los relámpagos de la tormenta la despertaron después de medianoche y que comenzó a escuchar ruidos extraños en la calle. En ese momento, instó a su marido a levantarse de la cama y a mirar por la ventana. Cuando abrió las cortinas, quedó paralizada por el miedo. “Miró por la ventana y vio que estaba allí. Era un mono, uno grande” , dijo al medio estadounidense KVUE . De la Mora añadió que no le dio tiempo a coger el teléfono para grabarlo porque se quedó paralizada delante de la ventana, ante lo que estaba viendo. "Estaba buscando algo. empezó a mirar hacia los lados y cerré la cortina por miedo a que me viera". Cuando llegó la Policía, no quedaba ni rastro de la extraña criatura y a pesar de sus esfuerzos por encontrarla, no lograron ninguna evidencia de su presencia en los 90 minutos que estuvieron rastreando las calles aledañas.

Los agentes pensaron que podía tratarse de una falsa alarma, pero al día siguiente recibieron otra llamada de la misma zona de una mujer que describió al animal de la misma forma que De la Mora y dijo que tuvo que quedarse encerrada en el coche durante 20 minutos. Según el canal de noticias local KHOU-TV , la mujer dijo: "Acabo de ver a un mono que ha tratado de atacarme mientras revisaba el correo. He pasado los últimos 20 minutos en mi coche escondida". De nuevo, la policía salió en busca del animal pero tampoco logró encontrarlo en las casi dos horas que estuvieron patrullando.

Esas dos llamadas se unen a la denuncia de varios vecinos que dijeron en sus redes sociales haber visto a un mono por las calles. Una de ellas, indicó que había tratado de llevarse a su gato. Otra dijo que la extraña criatura había atacado a un niño.

Ante tal número de avistamientos y a pesar de la inexistencia de pruebas que evidencien lo ocurrido, la policía reconoció que la noticia podría ser cierta y ha desplegado un equipo de drones para rastrear la zona desde el aire. Un equipo especializado en la localización de primates de Santa Fe se ha unido a la búsqueda y los medios de comunicación han tomado la calle en busca de testimonios y pruebas de lo que podría estar sucediendo.

A pesar de que no hay ninguna imagen o vídeo que pueda demostrar la existencia de ese primate agresivo, las autoridades han pedido precaución a los vecinos y que, en el caso de que se encuentren con él,

no se acerquen, persigan o intenten atraparlo. Además, han solicitado que tomen fotografías y llamen al control de animales lo antes posible. La imagen es para verificar qué tipo de mono es el que ha causado el terror en las calles y con ello saber cómo actuar para tranquilizarlo en el caso de que finalmente sea localizado. También pidieron a la población que no salgan en busca del mono porque ya hay un operativo en marcha y podrían salir dañados.

La directora de Bayou Animal Services, responsable del control de animales en el área, Sarah Haywood, afirmó que el asunto se lo habían tomado muy en serio, a pesar de que todo pueda ser un bulo: "Esperamos que no sea un engaño, porque eso sería una gran pérdida de tiempo". Haywood añadió que se habían puesto en contacto con todas las personas que tienen primates en la zona y todos indicaron que los tenían controlados.

La policía emitió un comunicado que deja bien clara cual es la situación: "No digo que no haya mono, de hecho, estoy seguro de que hay uno suelto. Aquí afuera, todo es posible".