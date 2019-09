Un niño de 8 años salta desde un noveno piso tras años de maltratos de sus padres

Un niño de ocho años no pudo soportar los constantes maltratos de sus padres y decidió quitarse la vida. Anton vivía en la localidad ucraniana de Enerhodar cuando el pasado 23 de agosto regresó del colegio. Como era habitual, sus padres lo regañaron y lo golpearon. El menor no pudo resistirlo más y decidió quitarse la vida. Salió corriendo y saltó por la ventana de su casa, situada en noveno piso. Los vecinos lo escucharon todo, como en otras ocasiones, pero no hicieron nada. Zhanna, que vive justo debajo de la familia, dijo que escuchó la paliza, seguida de silencio y luego el sonido de los pasos rápidos del niño. "Pasaron varios segundos y huno un ruido sordo horrible cuando el cuerpo golpeó contra el suelo. Miré por la ventana de la cocina y vi al niño en el suelo, bocaabajo. Llamé a una ambulancia y a la Policía".

Otro vecino dijo que vio a la familia subir a su casa: "Diez minutos después, el niño yacía en el suelo mientras sus padres corrían escaleras abajo hacia la calle". Anton sufrió horribles heridas en la cabeza y murió por el fuerte impacto.

Su profesora, Oksana Zelenska, explicó que el niño tenía problemas en el colegio: "El niño se quedó retrasado y tuvo que repetir curso. Sus padres no estaban interesados ​​en él en absoluto. Su psicóloga Zoya Pershyna dijo que "Anton me visitó varias veces para recibir asesoramiento. No lo vi venir".

Los padres reconocieron que habían pegado al niño. Dijeron que lo hacían cada vez que se portaba mal. La situación no era nueva, lo habían hecho durante años. Ante las posibles consecuencias judiciales, los padres decidieron huir y la Policía los ha puesto en busca y captura.