Una mujer da a luz a sus nietos para que su hijo homosexual pueda ser padre

Hay pocas cosas que una madre no haría por su hijo. Algunas muy extrañas, como es el caso de la brasileña Valdira Núñez, una brasileña de 45 años, que acaba de dar a luz a los gemelos de su primer hijo, Marcelo, que es homosexual. Marcelo es un analista financiero de 24 años, que siempre quiso ser padre. A la hora de buscar un apoyo, lo encontró en Valdira, dispuesta a hacer feliz a su hijo. A pesar de haber sufrido un aborto involuntario hace cuatro años, la mujer se sometió a una serie pruebas médicas para comprobar si un nuevo embarazo pondría su vida en peligro. Con el visto bueno de los médicos, Valdira y su hijo comenzaron un tratamiento de inseminación artificial, pero no lograron fecundar los embriones en ninguno de los tres intentos. Por ello, recurrieron a usar óvulos de una donante, que fueron fertilizados in vitro, y que lograron por fin el deseado embarazo. La noticia tuvo una gran acogida entre la comunidad LGTBI grasileña y por la opinión pública del país, informa el diario peruano "La República".

“En estos casos, además del vientre de "alquiler", que puede ser la madre o hermana, tía y prima, hija o sobrina, es necesario recurrir a un banco de óvulos de donantes anónimos”, comentó al medio brasileño Thathi, el ginecólogo Anderson Melo, quien acompañó a Marcelo y su madre en todo el proceso.

Los dos bebés nacieron el pasado 3 de septiembre a las 08:50 horas en el Hospital Clínico de la Universidad de Sao Paulo. Ambos nueve días antes de los previsto. María Flor pesó de 1,255 kilos, su hermano Noah, con 1,226 kilos, sufrió un problema respiratorio y tuvo que ser ingresado en la Unidad de Ciudados Intensivos (UCI).

El padre estaba eufórico con su nueva condición de padre: “Un sueño hecho realidad. Gracias a Dios que logramos quedarnos embarazadas y estamos viviendo un sueño, el sentimiento es maravilloso”, expresa Marcelo das Neves, quien, a pesar de su entusiasmo, resaltó que los pequeños seguirán con un cuidado especial.