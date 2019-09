Una mujer primeriza de 74 años da a luz a gemelos

Erramatti Mangayamma, de 74 años, se ha convertido en la mujer más anciana del mundo en tener descendencia. Mangayamma, y su marido Raja Rao, de 78, llevaban 57 años tratando de tener descendencia sin éxito. Mangayamma vio cómo una vecina del estado indio de Andhra Pradesh de 55 años había logrado tener hijos a una edad avanzada y decidió seguir sus pasos.

Mangayamma había pasado la menopausia hacía 30 años y no tenía otra manera de concebir que no fuera mediante un proceso de fecundación in vitro. Finalmente ha logrado dar a luz a dos niñas prematuras pero sanas, a pesar de que llegaron por cesárea y que pesaron 1,6 kilos cada una.

De esta manera, Mangayamma se convierte en la mujer de mayor edad en tener un hijo, un récord que tenía la española María del Carmen Bousada de Lara que el 29 de diciembre 2006 alumbró a Christian y Pau cuando contaba 67 años. Bousada de Lara mintió a los médicos para poder someterse a un tratamiento de fecundación in vitro en Estados Unidos. Firme defensora de los derechos de las mujeres mayores a tener hijos, fallecía dos años después de un cáncer de ovarios. Dos años después, Imkari Panwar, de 70 años, también dio a luz a gemelos en India, pero su edad no pudo ser certificada por lo que la española se mantenía como la madre más anciana del mundo.

En el caso de Mangayamma no tuvo que mentir sobre la edad porque la clínica financió la mayor parte del tratamiento sabedora de que se trataba de un logro histórico, informa "DailyMail".

Mangayamma declaró tras lograr ser madre que "no puedo expresar en palabras lo que siento. Estos bebés me hacen sentirme plena. Mi espera de seis décadas finalmente ha llegado a su fin. Ahora, ya nadie me puede llamar infértil".